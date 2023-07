Način na koji spavate s partnerom u krevetu otkriće vam kakva je zaista vaša veza

Dolazak kući u krevet može biti jedan od najboljih osećaja ikada. Ali položaji u kojima spavate s partnerom zapravo vam mogu reći više o vašoj vezi nego što znate.

Pogledajte sliku i odaberite onu koja najviše opisuje vas i vašeg partnera, piše Novi.ba.

Licem u lice bez dodirivanja

Ovaj položaj bi mogao da otkrije da, iako sve može izgledati neverovatno kada ste budni, postoji mnogo problema u pozadini. Označava međusobnu udaljenost. Možda imate nešto što želite da podelite s partnerom, ali se plašite ili obrnuto.

Ali spavanje u ovom položaju takođe znači da čeznete za njim. Čeznete da zatvorite jaz između vas dvoje. Možda čak želite da vidite jesu li vam se približili ili im se sami približite. To pokazuje da stvarno nedostajete jedno drugome. Skoro kao da je to način da se nadoknadi ono što nedostaje u vezi.

Licem u lice, zagrljeni

Ovo je jedan od najintimnijih položaja u kojima vi i vaš partner možete spavati. On pokazuje da ste oboje potpuno usklađeni jedno s drugim – um, telo i duša. U početku je ovakvo spavanje bio samo način iskazivanja naklonosti partneru. Ali ovakvo spavanje čak ni u kasnijim fazama vaše veze nije uvek zdravo. To bi moglo značiti da oboje previše zavisite jedno od drugog i osećate teskobu zbog razdvojenosti.

To bi moglo da utiče na vaš osećaj nezavisnosti što bi vam moglo dugoročno naštetiti. Zbog toga oni koji su u dugim vezama često zauzimaju različite položaje spavanja. Međutim, ako ste s partnerom dugo vremena, mogli biste se s vremena na vreme naći u ovoj poziciji. To je potvrda da iskra koja vas je spojila još uvek gori.

Istraživači

Mnogima bi spavanje u ovom položaju mogao biti znak prijatne veze. Međutim, to bi moglo značiti da se između partnera događa igra moći. U ovom slučaju partner koji zauzima veći deo kreveta kao da želi da izarazi svoju dominaciju nad drugim. Ako ste vi taj koji se budi skoro viseći s kreveta, moguće je da oni osećaju da ste ispod njih.

To takođe može značiti da se možda ne ističete kao ravnopravni u vezi onoliko koliko mislite. Ovaj položaj spavanja mogao bi ukazivati na nešto nezdravo u vašoj vezi. Ako to primetite, možda bi trebalo da počnete da uzimate jednake visine za spavanje. To je osim ako jedno od vas ne želi da ostane pokorni partner.

Položaj kašike

Spooning zvuči kao jedan od romantičnijih položaja, onaj koji je bio jako popularan u romantičnim filmovima. Ali u igri je još nešto. Označava da partner koji postaje „velika kašika“ sebe smatra zaštitnikom. “Mala kašika” se tada oseća sigurno, a pokazivanje leđa partneru ukazuje na ogromno poverenje.

S druge strane, ovo može ukazivati na nepoznavanje međusobnih potreba. Kao da se ovaj položaj radi samo zato što to rade „svi ostali“ zaljubljeni, a ne zato što se oboje zapravo osećate bliski na emocionalnom nivou. Ovo je vaša prilika za pravi i otvoreni razgovor jedno s drugim. Ovo je prilika da se upoznate na dubljem nivou i stvorite vezu koja vas ispunjava.

Spavanje na grudima

Privijanje uz partnerova prsa bez sumnje je jedan od najromantičnijih položaja za spavanje. Obično ga rade parovi koji su tek započeli romansu u nastajanju ili su se nakon nekog vremena ponovno spojili, to je položaj koji puno govori o dubini veze. To pokazuje da između para postoji poverenje i bliskost. Zbog toga se osećaju sigurno dok spavaju.

Osećaj prihvaćenosti i jednakosti je ojačan u ovom položaju. To pokazuje da iako je budućnost važna, sadašnja bliskost i veza su ono na šta odlučujete da se fokusirate.

Treba vam sloboda

Mnogima bi ovaj položaj mogao pokazati da par uopšte nije blizak i mogao bi da bude znak da veza slabi. Ali upravo je suprotno. Okretanje leđa partneru pokazuje poverenje. Činjenica da to nijednom od vas ne smeta pokazuje da ste oboje dovoljno sigurni jedno u drugo da budete pravi vi. Veza koju delite s njima nije uvek putem fizičke veze. To znači da u potpunosti prihvatate jedno drugo.

Međutim, u nekim slučajevima to može značiti da postoji osećaj gušenja emocija koje zapravo treba da podelite sa svojim partnerom. Ako je to slučaj, onda se to može popraviti tako da sednete i razgovarate sa svojim partnerom o stvarima s kojima imate problema. Niko od vas ne bi trebalo da pati u tišini.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.