“Najsrećniji čovek na svetu” otkrio svoju tajnu sreće

Ko je najsrećniji čovek na svetu? Ako proguglate ovo pitanje, dobićete ime Matje Rikar. On je 74-godišnji francuski pisac i tibetanski budistički monah, rođen 1946. godine kao sin filozofa i umetnika – i nosi ovu genijalnu titulu. Dobio ga je nakon učešća u 12-godišnjoj studiji o meditaciji saosećanja koju je vodio neurolog dr Ričard Dejvidson sa Univerziteta Viskonsin.

Najsrećniji čovek na svetu

Dejvidson je postavio 256 senzora na Rikarovu glavu i primetio da mu je mozak neverovatno zasvetlio kada je meditirao o saosećanju.

Skeniranje je pokazalo da kada je meditirao o saosećanju, Rikarov mozak proizvodi gama talase, one koji su povezani sa svešću, pažnjom, učenjem i novcem, na nivou koji nauka nikada ranije nije zabeležila, pokazalo je istraživanje.

Skeniranje je takođe otkrilo da postoji velika aktivnost u njegovom levom prefrontalnom korteksu mozga, što mu omogućava da ima neviđena osećanja sreće i vrlo malu mogućnost da oseti negativnost.

Rikard, koji ponekad po ceo dan meditira, priznaje da se oseća kao srećna osoba iako ne voli da ga nazivaju najsrećnijim čovekom na svetu.

Tajne srećnog života

On je otkrio svoje „tajne” novinaru koji je sa njim razgovarao tokom Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu (Švajcarska).

Njegov prvi savet je: „Prestanite da mislite na sebe, ja, ja.“ Odgovor je, prema Rikardu, altruizam. On to objašnjava time da kada stalno mislimo samo na sebe, umorimo se, pod stresom smo, što na kraju dovodi do toga da budemo nesrećni.

„To nije pitanje morala. „Jednostavno, kada svaki dan, po ceo dan, samo mislimo „ja, ja, ja“, to je veoma bolno i jadno, jer svet sebi predstavljamo ili kao pretnju ili kao nešto od čega možemo da izvučemo korist, “ kaže ovaj monah.

Ako želite da budete srećni, Rikard kaže da budete dobronamerni. Ne samo da ćete se osećati bolje, već će i drugi početi da vas vide kao bolju osobu.

„Međutim, ne dozvolite drugima da vas iskoriste. Ciljajte da budete razumno ljubazni. Ako je vaš um pun dobronamernosti, entuzijazma i solidarnosti… to je veoma zdravo stanje uma koje vodi ka procvatu celog bića. Vi ste u mnogo boljem mentalnom stanju. Dokazano je i da ćete biti zdraviji“, kaže ovaj zanimljiv čovek.

U teoriji ovo zvuči sjajno, ali kako da zaista postanemo altruisti i da ne dozvolimo sebičnim mislima da nas ovladaju? Rikard veruje da postoji dobrota u svakom biću, osim ako nešto ne krene hemijski naopako u vašem mozgu.

Baš kao i maratonci, koji moraju mnogo da vežbaju pre nego što mogu da trče na velike udaljenosti, ljudi koji žele da budu srećniji moraju da vežbaju svoj um. Ricard preferira meditaciju.

Njegov savet je da svaki dan provedete najmanje 15 minuta neprekidno u srećnim mislima.

Tvrdi da ćete za dve nedelje osetiti veliku promenu. Njegov savet je potvrdila i pomenuta studija, koja je primetila da 20 minuta dnevne meditacije ima neverovatan uticaj na ljudsku sreću. Vredi pokušati, zar ne?

