Niste videli „krvavi vučji Mesec“? Evo kako je izgledao (foto)

Iako postoje oni koji ga se plaše i ukazuju na to da je on simbol kraja sveta, ljudi širom Zemlje mogli su da uživaju u posmatranju potpunog pomračenja „krvavog vučjeg“ supermeseca — prvog i poslednjeg u 2019. godini.

Ovo će naime biti poslednji „krvavi mesec“, ne samo u ovoj već i u narednih nekoliko godina. Tačnije, ovakav mesec ćemo videti tek 2021. godine. U ovakvom mesecu te godine posmatrači će moći da uživaju punih sat vremena, prenosi „Indipendent“.

Total eclipse of the moon: A 30-second time-lapse reveals the changing face of the "Super Blood Wolf Moon" pic.twitter.com/nCc56DDtY0

— AFP news agency (@AFP) January 21, 2019