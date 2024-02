Ove 3 fraze zvuče kao dobronamerna briga i ljubav, a zapravo iza njih stoji manipulacija

Prema stručnjacima ove tri fraze zvuče kao ljubav, a ustvari su sredstvo manipulacije.

Problem sa teškom ljubavlju je u tome što ljudi ponekad mogu da je koriste kao paravan za kontrolu ponašanja poput manipulacije. Nije uvek lako uočiti razliku.

Evo kako da prepoznate manipulatora.

1) „Radim ovo za tvoje dobro“

Manipulatori čine da izgleda kao da im je stalo do vas, a zapravo je sve u tome da vas kontrolišu da bi dobili ono što žele. Jedna od fraza koje manipulatori koriste je „Ovo radim za tvoje dobro“.

Iako zvuči kao oblik ljubavi, to je način da vas nateraju da prihvatite ono što rade tvrdeći da je to u vašu korist.Da li vam je neko ovo ikada rekao? Ako jeste, budite oprezni jer to može biti znak da neko prilično manipuliše prema vama.

2) „Posle svega što sam učinio/la za tebe, ovako mi se odužuješ?“

Manipulacija funkcioniše samo kada manipulator može da uspostavi moć nad žrtvom. Oni će se potruditi da stvore neravnotežu moći u vezi u kojoj su oni jaki, a vi slabi.

Ovo je mesto gde manipulator cilja na vaše ranjivosti kako bi se osećali krivim. Nemojte se zavaravati misleći da se neko ko vam ovo kaže iskreno brine za vas. Oni jednostavno koriste mamce krivice kao način da vas navedu da pristanete na njihove nerazumne zahteve.

3) „Očekivao/la sam više od tebe“

Stvara ideju da ste neadekvatni i mali, a da je on moćan i dominantan. Manipulatori se često oslanjaju na ovakvu kontrolu i moć kako bi mogli uticati na vas da radite ono što žele

Ne radi se samo o potvrđivanju dominacije i moći, kada izgovore rečenicu „očekivao sam više od tebe“ žele da se osećate krivim, kao da imate nešto da dokažete, iako nemate.

Lako je shvatiti zašto biste ovo pomešali sa ljubavlju jer deluje kao motivacija i kao da neko veruje u vas da budete bolji, ali u stvarnosti, to je samo još jedan način kontrole.

(Sensa)

