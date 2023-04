Ove 4 stvari odmah izbacite iz spavaće sobe, donose nesreću i uništavaju ljubav

Prema načelima feng šui učenja, najvažniji je neometani protok pozitivne energije u kući. Zbog toga sve što stvara negativnu energiju treba što pre izbaciti napolje. A jedna od najvažnijih prostorija u kući je spavaća soba. Ukoliko ne želite da se boriste sa negativnim stvarima, odmah iz spavaće sobe treba da izbacite nekoliko stvari:

Oprema za vežbanje

Mnogi prostori u našem domu služe različitim svrhama. Vaša trpezarija je obično vaša kancelarija, a možda je spavaća soba vaša teretana. To bi po svaku cenu trebalo da izbegnete, naročito kada je u pitanju spavaća soba. Ona treba da služi samo za spavanje i odmor, ne za rad, gledanje televizije ili za vežbanje. Držanje opreme za vežbanje, trake za trčanje i sobnog bicikla u spavaćoj sobi može da doprinese iscrpljujućim i napornim odnosima, dok tehnologija, bilo to televizor, laptop ili tablet otežavaju uspavljivanje. U spavaćoj sobi ne treba da bude ničeg osim nameštaja i rasvete.

Suvo cveće

Ono je mrtvo i to je energija koju ne želite da podstičete u svom domu, nipošto.

Neuredne police i ormari

Nered u bilo kojoj oblasti blokira protok či, tj.pozitivne energije, a to guši kreativnost, dobro zdravlje, dobre odnose i protok novca. Ako skladištite nepotrebne predmete, dotrajale i pocepane stvari, samim tim skladištite i lošu energiju. Stručnjaci savetuju da ne pretrpavate police i ormane – ostavite bar malo praznog prostora. I uvek je bolje da stvari držite u zatvorenim ormanima nego po stolicama. Takođe, vodite računa šta držite ispod kreveta. Po Feng Šui principima tu bi trebalo da bude prazan prostor, slobodan protok energije.

Kaktusi

Iako su lepi i dekorativni, feng šui stručnjaci savetuju da ih ne držite u kući. Oni privlače negativnu energiju nikako ne bi trebalo da se drže tamo gde vladaju harmonija i sloga – dnevna soba, spavaća soba, trpezarija. U dvorištu ili na terasi može, jer simbolišu zaštitu i na dovoljnoj su udaljenosti od doma.

Kao biljke za ukrašavanje doma izbegavajte one vrste koje padaju, to je padajuća energija, ona koja ohrabruje stvari da se kreću naniže. u spavaćoj sobi ne ti trebalo da stoje biljke, a ako baš želite, birajte vrste poput bambusa, kineskog dolara, zamije… One donose prosperitet.

