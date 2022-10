Pas ga je godinama lizao na istom mestu: To mu je spasilo život

Devojka po imenu Mia koja živi u Dablinu, podelila je na jednom forumu priču u tome kako je pas rase Džek Rasel terijer po imenu Soks, osetio da sa njenim ocem nešto nije u redu. Ovaj krzneni prijatelj otkrio je da gazda boluje od raka mozga, pre nego što je iko znao.

„Jednog dana Soks je počeo da liže tatinu glavu i to samo na jednom, specifičnom mestu. On je to radio oko dve godine, neprekidno, kad god je imao priliku, a ponekad bi mu stavljao šapu na rame i lizao tu stranu glave. Međutim, svi su navikli na to i nikome nije bilo ništa neobično. Čak smo prestali da primećujemo“, započela je Mia svoju priču.

Njen otac je nakon trčanja maratona osetio neizdrživ bol u nozi. Iako prva poseta lekaru nije ništa otkrila, on je dobio uput da ode kod neurologa, koji je nažalost otkrio da se u glavi razvio kancerogeni tumor – upravo na onom mestu gde ga je pas lizao. Nakon dijagnoze, lekari su operisali tumor na mozgu, a posle operacije Soks više nikada nije lizao glavu Mijinog tate.

Teorija da psi mogu da otkriju rak je opšte poznata, a prvi zabeležen slučaj desio se 1989. godine kada je jednoj ženi pas toliko njuškao mladež, da se na kraju ispostavilo da ima maligni melanom. Takođe, dokazano je da psi mogu da prepoznaju kada ih neko laže. Poslednjih godina, studije su pokazale kako obučeni psi mogu da identifikuju rak na osnovu mokraće, znoja ili daha.

Oduševljeni korisnici podelili su i svoja iskustva, te je tako jedan napisao da je pas otkrio da njegova majka boluje od raka debelog creva tako što je danima znao da joj leži na stomaku.

