Pračovek je umeo da govori mnogo ranije nego što se mislilo?

Naši preci naučili su da govore mnogo ranije nego što se do sada mislilo, smatraju lingvisti.

Stručnjaci veruju da sposobnost Homo erektusa da splavovima ili čamcima pređu preko vode znači da su pripadnici ove vrste bili sposobni da razgovaraju jedni sa drugima.

Profesor Denijel Everet predstavio je svoju ideju na godišnjem sastanku Američke asocijacije za unapređenje nauke.

Najraniji dokazi o postojanju homo erektusa datiraju od pre 1,9 miliona godina, što bi značilo da je jezik nastao mnogo ranije nego što mislimo.

Profesor Everet ističe da je primitivna forma konverzacije bila neophodna kako bi se uradilo ono što je homo erektus radio. Njegova hipoteza zasniva se na mogućnosti da plove morima i okeanima.

– Okeani homo erektusu nikada nisu bila prepreka za putovanja – objašnjava Everet, lingvista sa Univerziteta Bentli, na naučnoj konferenciji u Ostinu u Teksasu i dodaje: – Plovili su do Krita i drugih ostrva. Za to im je bila potrebna posada, morali su da imaju grupe od 20 ljudi kako bi mogli da dođu do tih mesta.

Iako potiču iz istočne Afrike, širili su se svetom. Njihovi ostaci pronađeni su širom Evrope i Azije.

– Homo erektusu je bio neophodan jezik i komunikacija da bi doplovili do ostrva Flores. Morali su da znaju da veslaju, kako ih ne bi odnela struja. U tom slučaju, morali su da znaju da kažu ‘veslaj’ ili ‘nemoj da veslaš’.-

Iako je bilo onih koji su ovu ideju prihvatili, profesor Everet se suočio sa kritikama paleoantropologa, piše Independent, a prenosi B92.

– Ne prihvatam to da je homo erektus morao da ima brod da bi stigao do Floresa – navodi profesor Kris Stringer.

Everet dodaje da, iako su prvi ljudi mogli da razviju jezik, to se nije moglo dogoditi do onog nivoa koji je kasnije korišćen.