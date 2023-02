Ruzmarin je simbol svatova, ali iza njegovog značenja krije se jedno staro verovanje!

Svi znamo za običaj kićenja svatova ruzmarinom, ali da li ste znali zašto se ovaj običaj praktikuje vekovima unazad?

Iako je potpuno uobičajeno da se svatovi kite ruzmarinom, to je jedan prastari običaj koji je izašao iz anonimnosti u 14. veku kada je podmladio mađarsku kraljicu Eržebet. Zbog bolesti reume, kraljica je počela da se leči ruzmarinom. Priča kaže da se toliko ispravila i prolepšala da ju je u njenoj 72. godini zaprosio kralj Poljske.

Njegova obredna i zaštitnička uloga u sklapanju bračne veze izuzetno je značajna i velika. U znak zahvalnosti ovoj lekovitoj biljci, Eržebet je naredila da na njenom venčanju svi svatovi budu okićeni grančicom ruzmarina. Nekada su se cvetići pravili ručno i pričvršćivali za grančicu ruzmarina, dok je danas moguće odabrati odgovarajući miris, bilo da su to samolepljive trakice sa cvetićem, bedževi sa inicijalima mladenaca ili ukrasne trake za ruku.

Ruzmarin je tradicionalno prisutan na našim svadbama i to uglavnom na reverima muških zvanica, ali nisu retke ni one svadbe gde se i pripadnice lepšeg pola ukrašavaju istim. On simbolizuje vernost i kao takav je zaštitnik bračne sreće.

Njegova uloga je da se održi zavet dat na venčanju i stoga se uplirao u venac koji su neveste nosile u kosi. Ruzmarin čuva sećanje na nekoga, a čuva i vernost supružnika i zavete koje su izmenili prilikom sklapanja braka. Svi ostali učesnici u ovom obredu su svedoci sklapanja svetinje jedne nove i važne veze.

Ono što je kod ruzmarina sasvim sigurno i najlepše, jeste njegovi divan mediteranski, opojni miris. Njegov naziv i izvorno znači “morska rosa”. Njegov miris je zasigurno ono što svi vezujemo za venčanja, a i dan danas vlada verovanje da je svadba veoma značajan događaj kako u životu pojedinca, tako i čitave zajednice, zbog spajanja porodica i kolektivnog osećaja suživota.

Kao takva, svadba je uvek bila potencijalno “opasna” zbog prisustva zlih sila koje su na mnoge načine mogle da ugroze mladence, goste i budući porod. Zlim silama se pažnja odvlačila jakim, opojnim i dugotrajnim mirisom ruzmarina.

Drugi ukrasi kojima možete kititi svoje goste na svadbi mogu biti kreativniji, takođe lepi i pažljivo izrađeni, kao i maštoviti. Možete ih iskoritisti za dekoraciju venčanice, bidermajera, kao i svadbenog enterijera.

