Sakupili 400.000 dolara za beskućnika, a onda je otkrivena šokantna istina (foto)

Priča o beskućniku iz Filadelfije Džoniju Bobitu mlađem, koji je putem kampanje trebalo da dobije više od 400. 000 dolara, dobila je neočekivani epilog.

Check out how this #marine corps veteran saved the day! Johnny Bobbitt Jr., a homeless #veteran spent his last $20 to buy gas for a Kate McClure who ran out on the Interstate 95 last month. Pretty incredible story! Read more here:https://t.co/8NoOKlRQ07 pic.twitter.com/VDEUuAjyaN — Dan Caporale (@DanCaporale) November 27, 2017

Prošle godine u oktobru Kejt Meklur i Mark Damik pokrenuli su onlajn kampanju za prikupljanje novca (GoFundMe) u okviru koje su za manje od šest meseci skupili više od 400.000 dolara za beskućnika Džonija Bobita.

Međutim, u avgustu je Bobit podigao tužbu protiv para tvrdeći da nije dobio ogroman deo novca koji je prikupljen u onlajn kampanji. Navodno, par mu je dao svega 75.000 dolara.

Kate McClure said she ran out of gas on Interstate 95 and a homeless man, Johnny Bobbitt Jr., walked a few blocks and bought her some with his money https://t.co/mOOlAakxfl pic.twitter.com/wDKR6IiAKo — TheStarPhoenix.com (@TheStarPhoenix) November 24, 2017

I dok je javnost osudila mladi par zbog nepravde koja je načinjena beskućniku Džoniju, sada su tužioci otkrili da je i on bio učesnik u prevari.

Američki mediji danima prate ovaj slučaj u kojem su mnogi detalji ostali nejasni. Advokat koji zastupa par nije hteo da odgovara na pitanja novinara.

Na konferenciji za medije tužilac okruga Burlington Skot Kofina je kazao da se ispostavilo da je ova humana priča zvučala previše dobro da bi bila istinita.

„Nažalost, tako je i bilo. Čitava kampanja se zasnivala na laži. Prekršili su zakon i biće posledica“, kazao je Skot.

Džoni Bobit je uhapšen u Filadelfiji i sada je u pritvoru. Damiko i Meklurova su se predali vlastima, ali su ubrzo pušteni iz pritvora. Svi oni su optuženi za krađu prevarom.

GoFundMe case: Story involving Johnny Bobbitt, Kate McClure and Mark D’Amico was a hoax, prosecutor says https://t.co/8LJj1MNJPe pic.twitter.com/Ju2rcnO1wX — BuzzzBry (@buzzzbry) November 15, 2018

Pretpostavlja se da je kampanja mesec dana ranije osmišljena, pre nego što je pokrenuta na internetu, kao i da je par upoznao Džonija u blizini jednog kazina koji su redovno posećivali.

Nakon što su pokrenuli kampanju, iste večeri Meklurova je poslao SMS poruku svom prijatelju u kom je otkrio da je priča o gorivu i 20 dolara izmišljena, ali da je Džoni zaista veteran i beskućnik.

„Morala sam nešto da izmislim, da bi se ljudi osećali loše“, napisala je ona.