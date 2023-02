Stručnjak otkriva razloge lošeg sna: Rešite se nesanice u dva poteza

Kao što jedemo, pijemo i dišemo, potreban nam je san da bismo preživeli. Pa kako nešto što bi trebalo da bude tako prirodno, instinktivno i automatsko može da bude tako teško?

Arik Praterako, profesor psihijatrije i bihevioralnih nauke na Univerzitetu u Kaliforniji, tvrdi da je ruminacija glavni protivnik snu.

„Kao stručnjak koji proučava spavanje, radio sam sa stotinama pacijenata na poboljšanju njihovog sna kroz kognitivno bihejvioralnu terapiju. Kroz svoje istraživanje, otkrio sam da ubica sna broj jedan nisu društvene mreže ili neudoban dušek – to je ruminacija“, kazao je. Ruminacija je blokator sna jer održava vaš um uzbuđenim, posebno u krevetu, kada je mračno i tiho. Vaša pažnja se vraća na stvarni problem ili obavezu koju niste dobro ispunili.

„Ležao sam u krevetu i ponavljao glupi komentar koji sam dao na zabavi, iako je osoba kojoj sam to rekao verovatno zaboravila nekoliko trenutaka kasnije. Negativne misli i emocije poput ovih su ono što neuronaučnici nazivaju ‘izraženim’ jer su tako uočljive i glasne“, dodao je. Ne postoji čarobni štapić koji bi potpuno isključio ruminaciju. Posao vašeg mozga je da konsoliduje informacije i izgradi nove sinapse iskopavanjem trenutaka i uspomena iz vašeg dana – čak i stvari koje vas uznemiruju. Najbolje vreme za izbegavanje brige je tokom dana, kada imate važne stvari za obavljanje, a nemate vremena da satima budete uhvaćeni u mentalne igrice. Ova dva načina pomažu da se rešite ruminacije, a za njih je potrebno samo 15 minuta, prenosi B92.

1. Brinite ranije

„Odvojite 15 minuta od sredine do kasnog popodneva samo za sebe. Ja to zovem svojim vremenom ’emocionalne brige'“, rekao je. Pazite da vas ništa ili bilo ko drugi ne ometa. Neki od njegovih pacijenata su se zaključali u kupatilo da ne bi bili uznemireni. Neki se šetaju napolju. Kada se tajmer pokrene, dajte sebi slobodu da brinete o jednoj po jednoj temi. Razmišljajte o tome kao o listi obaveza koju prolazite jednu po jednu, osim što ste označili teme zbog kojih ste najviše zabrinuti. Radite to dva do tri puta nedeljno sve dok vaše ruminiranje noću polako ne počne da bledi.

2. Vežbajte „konstruktivnu brigu“

Na komadu papira napravite dve kolone označene kao „Problem“ i „Rešenje“. Napravite kratku listu trenutnih problema sa kojima se bavite. Posebno se fokusirajte na ono o čemu ćete večeras razmišljati.

U odeljku „Rešenja“ osmislite sledeći jedan ili dva koraka koja biste mogli da preduzmete za rešavanje svakog problema. Zapamtite, cilj je da napravite plan kako započeti s praktičnim koracima za sutra ili u narednih nekoliko dana. Ne rešavate ga u potpunosti. Zatim savijte papir i stavite ga pored kreveta. Recite sebi: „Imam plan.”

„Možda zvuči glupo, ali činjenice da ste već potrošili fokusiranu energiju na ove probleme može osloboditi vaš um od zagonetki o njima noću“, dodaje stručnjak.

