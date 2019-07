Tuga: Preminuo glumac iz „Džejms Bonda“ (foto)

Američki glumac Dejvid Hedison koji je najpoznatiji po ulogama u dva filma o Džejmsu Bondu preminuo je u 92. godini.

On se davne 1973. godine pojavio u prvom filmu o Džejmsu Bondu pod nazivom „Live and Let Die“, u kome ulogu agenta 007 tumači Rodžer Mur, i to u ulozi Feliksa Lajtera.

Hedison se 16 godina kasnije ponovo vratio igrajući u još jednom nastavku o Bondu naslova „Licence to Kill“. U međuvremenu je radio na drugim projektima.

Na zvaničnom Tviter nalogu „Džejms Bond“ sa tugom je saopšteno da je preminuo Dejvid Hedison, uz njegovu staru fotografiju iz vremena kada je igrao CIA agenta Feliksa Lajtera.

„Mnogo nam je žao što je Dejvid Hedison preminuo. Naše misli su uz njegovu porodicu i prijatelje“, piše u tvitu, uz napomenu koje je uloge Dejvid igrao u 007 ostvarenjima.

We are very sorry to learn that David Hedison has passed away. David played Felix Leiter in LIVE AND LET DIE (1973) opposite Sir Roger Moore, he returned to the role in 1989 with Timothy Dalton as James Bond, in LICENCE TO KILL. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/G9cyRCvQNM

— James Bond (@007) July 22, 2019