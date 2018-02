Putnik (video)

Žanr: triler, drama

Trajanje: 104 min

Glavne uloge:

Lijam Nison (Liam Neeson), Vera Farmiga (Vera Farmiga), Sem Nil (Sam Neill), Patrik Vilson (Patrick Wilson)

Scenario:

Byron Willinger, Philip de Blasi, Ryan Engle

Režija:

Haume Kolet Sera (Jueme Collet – Serra)

SINOPSIS

Priča nam prikazuje Majkla MekKolija, menadžera u bezličnoj kompaniji za osiguranje, koji živi sa ženom i sinom. Kao i mnogi vredni porodični ljudi koji se suočavaju sa finansijskim krizama, i glavni lik filma „Putnik“ ima identične probleme. Njegov sin sprema se da krene na fakultet, dok njegova žena ne shvata kako porodica izdržava sa trenutnim primanjima. Jednog dana, Majklova situacija iznenada postaje mnogo gora jer dobija otkaz na poslu. To, međutim, neće biti jedina stvar koja će mu pokvariti taj dan. Na povratku, putnica koja će sesti naspram njega predstaviće se kao Džoana i ponudiće mu da pronađe putnika koji ne pripada tom vozu, a zauzvrat ga čeka primamljiva nagrada. Lak posao na prvi pogled, ali i nije ako ste bivši policajac sa snažnim moralnim načelima šta je ispravno a šta ne. Majkl ipak pristaje da pronađe „osumnjičenog“ putnika u moru drugih ljudi u vozu, koristeći svoju sposobnost da otkrije svačiji identitet, ali ubrzo shvata da se nalazi usred smrtonosne zavere koja može da izazove smrt svih putnika u vozu, a on je jedina osoba koja to može da spreči!

O FILMU

Nakon globalnog uspeha filmova „Bezimeni“ („Unknown“), „Non – Stop“ („Non-stop“) i „Noćna potera“ („Run All Night“, 2014), filmska zvezda Lijam Nison i reditelj Haume Kolet – Sera sarađuju po četvrti put na eksplozivnom trileru „Putnik“ („The Commuter“).

„Putnik se obraća publici sa pitanjem da li biste pristali da za veliku novčanu nadoknadu uradite nešto što na prvi pogled deluje bezazleno, ali ne možete biti sigurni kakve posledice može da izazove?“, kaže reditelj Haume Kolet – Sera i dodaje „To je odluka koju naš glavni junak mora da donese. On je šezdesetogodišnjak koji je upravo otpušten, koji nema ušteđevinu ali mu je stan pod hipotekom i pred njim je sada ovakav izazov. Da li će on misliti samo na sebe i svoju porodicu ili će razmotriti moguće posledice svog zadatka? To je pitanje koje želimo da publika postavi sebi“, dodaje reditelj.

Stvarnost ove priče sa kojom može da se poistoveti skoro svaki čovek, upravo je ono što se najviše dopalo i glavnom glumcu Lijamu Nisonu. „Radnja filma se maltene odigrava u našoj svakodnevici“ kaže glumac i dodaje „Glavni protagonista ubrzo shvata u šta je umešan i trudi se da otkrije osobu koja je ključ ove zavere. Opasnost se vremenom povećava i film postaje izuzetno ubrzani psihološki triler, u rangu sa Hičkokovim filmovima „Nepoznati iz Nord – ekspresa“ („Strangers on a Train“) i Sever – severozapad („North by Northwest“)“.

„Putnik“ je napeti i uzbudljivi triler koji govori o čoveku koji je primoran da se bavi kriminalnim radnjama, jednog naizgled običnog dana, po povratku kući sa posla. Glumačka legenda Lijam Nison vraća se na veliko platno u filmskoj priči o čoveku koji grozničavo pokušava da spreči veliku katastrofu koja može da se desi u jednom međugradskom vozu. Pored Lijama Nisona, vodeću žensku ulogu Džoane igra Vera Farmiga koja je ranije sarađivala sa rediteljem Kolet – Serom na filmu „Siroče“ („Orphan“). Glumac Patrik Vilson igra Marfija, Majklovog bivšeg kolegu iz policije. On je izjavio da je vrlo lako pristao da se priključi ekipi filma. „Lijam Nison je bio prvi povod da se priključim“ izjavljuje Vilson koji je sarađivao sa Nisonom u filmu „A – tim“ („The A – team“) i dodaje „Nisam ranije poznavao reditelja ali glumica Vera Farmiga mi je draga prijateljica koja je prenela da je on jedan od najboljih reditelja sa kojima je radila, tako da je odluka bila još lakša.“

Kada se ekipa okupila, snimanje koje će potom trajati deset nedelja počelo je u čuvenom „Pinewood“ studiju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako je radnja filma skoro potpuno smeštena u vozu u pokretu, reditelj Haume Kolet – Sera sučio se sa velikim izazovima. Najveći je bio da priču načini vizuelno interesantnom sa okruženjem koje se ne menja tokom celog filma. „Za mene je izazov bio napraviti vizuelno privlačan film sa ovakvom tematikom“ otkriva reditelj i dodaje „Vozovi mogu biti dosadni kada se prikazuju na filmu, ali ovo je stariji tip voza koji je estetski mnogo zanimljiviji. Mnogo je bučan i ima zastareli način otkucavanja karata u mašini, što je meni lično bilo fascinantno. Ono što je takođe bilo od pomoći je da tura ovog voza ide iz podzemnih tunela, preko Bronksa i reke Hadson. To je prouzrokovalo mnogo različitih tipova svetlosti i pozadine koje smo mogli da iskoristimo kao vizuelnu prednost.“

Oficijelni sajt: The Commuter (2018)

Premijera: 1. februar 2018. godine