3 najmoćnija znaka Zodijaka: Njihova harizma je neverovatna

Da li ste ikada ukrstili put sa osobom koja vas je odmah privukla sebi, čak i protiv vaše volje? Ako vam ovo zvuči poznato, budite sigurni da niste jedini (barem prema astrološkom univerzumu).

Iako svaki sunčev znak ima svoju snagu i moć, postoje određeni horoskopski znaci koji imaju urođeni magnetizam i duh, šarm i ličnost kojoj je teško odoleti. Prema listi „Times of India“, ovo su tri najmoćnija znaka Zodijaka.

Lav

U zodijačkom univerzumu je neprikosnoveni kralj kada je u pitanju njegov uticaj na okruženje i ljude uopšte. Iako ovaj horoskopski znak u početku može da izgleda kao da je previše strog i arogantan, postoji razlog zašto niko nikada nije u stanju da se odupre Lavu.

Ovaj znak ima veoma jaku vlast nad svojom pojavom i prisustvo veće od života. Bez obzira na to gde idu ili sa kim su okruženi, Lav će se uvek pojaviti kao harizmatična i moćna osoba sposobna da napravi veliku gužvu i pokrene lavinu.

Škorpija

Da li ste ikada sreli Škorpiju koja nije imala tako intenzivan pogled u očima i asertivnu prirodu? Nije niko. Postoji nešto u strasti i posvećenosti ovog znaka zbog čega je većina ljudi zastrašena samim njihovim prisustvom. Škorpije se ne žale, lako mogu same da se nose sa ogromnim zadacima, bez traženja ičije pomoći. One su više nego sposobne da funkcionišu same ili u izolaciji – što ih čini zaista moćnim liderima. Štaviše, izuzetno su posvećene i entuzijasti, tako da ne postoji niko ko može da ih zaustavi kad jednom upru oči u nešto.

Bik

Moćni Bik je nesumnjivo jedan od najdominantnijih znakova Zodijaka. On zna šta želi i kako da to dobije – na udicu ili na prevaru. On je tvrdoglav, odlučan i uporan, i zaista ne prihvata „ne“ kao odgovor. Kako imaju intenzivnu i avanturističku ličnost, nemaju mnogo čega da se plaše. Oni su uvek u potrazi za onim što žele i svoje želje ostvaruju.

Šta je sa ostalim horoskopskim znacima?

Astrološki znaci kao što su Devica Ovan, Jarac imaju jake nagone i veoma su ambiciozni. I prilično uspešni u pogledu rezultata i uspeha.

Rakovi, Blizanci i Ribe su odlični kada je u pitanju rukovanje emocijama, dok su Strelci i Vodolije bezbrižni i nezavisni.

