Brak je sa njima mirna luka, ovo su NAJVERNIJE ŽENE u horoskopu

Ove žene su spremne na sve kako bi spasile i sačuvale svoj brak. Njihova vernost i rešenost da istraju u braku, zadivljuje okolinu. Najvernije supruge rođene su u ovim znakovima:

Lav 7/10

Lavovi vole i cene sebe. I to može nekoga da iznervira, ali to je razlog da se ne trošite na sitnice. Žena rođena u znaku Lava zahteva sve najbolje i to u jendom muškarcu. Ali ako se pokaže da je njen muškarac podbacio, ona neće izdržati dugo, već će odmah krenuti u potragu za novim ljubavnikom.

Rak 7/10

Ljudi rođeni u znaku Raka se ne menjaju i ne vole da menjaju ništa oko sebe. Ako je muž i prevari, žena Rak neće tražiti razvod, već će tražiti način da spase brak. Izdaće i prevariti muža samo iz krajnjeg očajanja ili velike potrebe da mu se osvete. Drugog partnera biraju dugo i pomno.

Vodolija 8/10

Vodolija će flertovati rado i često, ali prevariti neće nikad. Vodolije obožavaju provod, druženje i to će uvek prihvatiti kao ponudu. Posle svađe sa mužem, rado će otići u bar sa društvom da zaborave na sve. Međutim, muža varaju samo u krajnjoj nuždi.

Bik 10/10

Bik je sačinjen od čistog principa. Žene u znaku Bika nikad neće izdati supruga. Međutim, njihov suprug i ne pomišlja da ih prevari jer zna da mu žena Bik to nikad ne bi oprostila.

Devica 10/10

Isto kao žene rođene u znaku Bika, tako i žene rođene u znaku Device nikad ne bi prevarile supruga ali zbog emocija, ne zbog razuma. Vernost ove žene zasniva se na tome da toliko voli svog muža da ne gleda nikog oko sebe. Njihovi supružnici ih mahom razumeju i takođe ih nikad ne varaju.

