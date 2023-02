Od njih ništa ne možete sakriti: Ova 3 horoskopska znaka imaju nepogrešivu intuiciju

Veruje se da intuiciju poseduje svaka osoba – svakome se bar jednom u životu desilo da neki događaj ili situaciju na neki način „predoseti“.

Ipak, kod nekih ljudi je ova osobina snažno razvijena.

Evo o kome je reč.

Rak

Ovaj horoskopski znak je veoma osetljiv i njihova sposobnost da plaču lako nervira mnoge, ali ovo mesečevo dete je veoma osetljivo za okolinu oko sebe. Ako neko želi da im se obrati sa lošim vestima, moguće je da su to osetili pre nego što ste im to rekli.

Oni su, nažalost ili na sreću, obdareni ovom sposobnošću da mogu da osete nečije emocije iz daleka pre nego što se započne razgovor. Oni su empatični prema emocijama i bolu drugih koji mogu biti veoma iscrpljujući za ovaj horoskopski znak.

Škorpija

Ovo je horoskopski znak sa jakim radarom kada je u pitanju otkrivanje loših vesti. Za Škorpije se kaže da su deca podzemlja. Ne mogu se prevariti. Previše su svesni svog okruženja. Oni vole da otkrivaju skrivene istine.

Većina ljudi takođe smatra da su duše Škorpiona veoma zastrašujuće. Čak i ako im ne kažete da nešto nije u redu, oni će to osetiti i doći do korena onoga što se dešava. Mnogima je to uznemiravajuće, ali takvi su.

Ribe

Ljudi u znaku Ribe se često smatraju magičnim. Njihova vladajuća planeta je Neptun koji kontroliše njihove snove, maštu i podsvest. Osećaju sve oko sebe, što i za njih može biti zastrašujuće. Oni su super intuitivni i dobro povezani sa svojim okruženjem. Pretpostavlja se da su izgubljeni većinu vremena, ali realnost je da su dobro svesni šta se dešava i daleko ispred vas.

