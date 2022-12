Ovo je 5 najduhovitijih astro znakova

Astrolozi kažu da na to uveliko utiče i horoskopski znak, a ovo je pet najduhovitijih i najgenijalnijih horoskopskih znakova koji imaju sve – i humor i inteligenciju. Znaju šta da kažu i kada to da kažu. To su oni sa urnebesnim forama i odgovorima na vaše fore pa su istinski smešni bez previše napora.

Ovan

Veoma su oštroumni i brzo razmišljaju. Oni će uvek da vas nasmeju sa nekom pametnom forom pa će razgovor da krene u smeru koji drugima ne bi ni pao na pamet.

Blizanci

Neverovatno su duhoviti i jednako društveni. Vole da budu u centru pažnje i mogu bilo koga da šarmiraju svojim humorom i duhovitošću.

Lav

Iako ponekad deluju ozbiljno i fokusirano na samo jednu stvar, Lavovi znaju da budu veoma genijalni i zabavni i da nasmeju sve oko sebe.

Strelac

Veoma su inteligentni pa im je i humor takav. Ako ste fanovi sarkazma, u društvu Strelaca ćete svakako uživati.

Vodolija

Vodlije su veoma odvažni i uz to obožavaju da zasmejavaju ljude. Često će da ispale neku foru potpuno ozbiljnog lica i tako vas malo zbuniti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.