Veliki MESEČNI horoskop za APRIL 2021.

Ovan

Posao: Ovaj period će biti dosta intenzivan za vas, tako da je savet da ne donosite ishitrne i nagle odluke, jer su greške veoma moguće. U jednom momentu čete biti savršeno zadovoljni poslom, a već u sledecem momentu ćete imati potrebu da sve ostavite i krenete iz početka, pripazite na svoje reakcije i na odluke koje je najbolje da ostavite za neki nadolazeći period. Oni koji su nezaposleni ovog meseca mogu naći posao koji je povezan za izdavaštvom, marketingom, rekalmiranjem, ali i sa podučavanjem. Za one u privatnom biznisu malo je teži period na polju finansija.

Ljubav: Slobodni Ovnovi su sada u periodu da mogu lako da pokrenu ozbiljnu ljubavnu tematiku. Emotivni odnosi koji se uspostavljaju u ovom periodu mogu odvesti ka zajedničkom životu ili braku. Onima koji su u dužim vezama ili u braku, dosta je osetljiv period. Ni sami ne uspevate da pohvatate sva osećanja koje imate u svojim emotivnim vezama.Promene raspoloženja će biti naglašene što moze dodatno zbuniti vašeg partnera. Savet je da se posvetite nekom hobiju, poslu, druženju sa prijateljima, dok ovaj nepovoljan uticaj ne prođe.

Zdravlje: Starije Ovnove mogu mučiti hronične tegobe, sinusi su osetljiviji.

Bik

Posao: Prva polovina meseca donosi vam dosta obaveza i završavanje stvari koje ste ostavili za kasnije, sada ćete morati da zasučete rukave i da preuzmete odgovornost da u što kraćem roku dovršite započeto. Potrebno je da napravite okvir, temelje, dogovore, jer već druga polovina meseca donosi vam promenu i poslovno pokretanje pa je potrebno da budete spremni. Oni koji su u privatnom biznisu imaju jako dobar period pred sobom. Sa lakoćom ćete uspostavljati kontakte i praviti dobre dogovore koji nose uspeh u poslovanju.

Ljubav: Oni koji su u dužim vezama i braku, biće dosta napeti, čangrizavi, tražićete greške u partnerovom ponašanju i postupcima, što unosi veliki nemir u vaš ljubavni zivot. Prestanite da non stop nešto preispitujete, analizirate, prosto pokušajte da se opustite i da uživate u zajedničkim trenucima. Za slobodne Bikove smeši se ljubav sa osobom koju upoznaju kroz poslovne prilike. Dosta strasti i ljubavne energije biće podignuto tokom ovog meseca, ali postoji tendencija da partner/partnerka nije slobodan.

Zdravlje: Odlično!

Blizanci

Posao: Bićete u kontaktu sa pozitivnim ljudima i lepoj prilici da dobijete neka nova poslovna rešenja. Uticaj Merkura i Marsa donosi vam nestrpljivost, brzinu misli, ali i mogućnost nekog sukoba sa kolegama. Ipak, lako ćete prebroditi sve prepreke, na vaš uobičajeni, lepršav način jer umete dobro da se snađete u svakoj situaciji i da lako izadjete iz nekih koje su potencijalno problematične. Za nezaposlene Blizance biće lepih prilika tokom meseca za pronalaženje posla, i to sa više strana, ali je veoma moguće da vam prijatelj u svemu tome dosta pomogne.

Ljubav: Moguće su rasprave sa partnerom, ulaženje u sukobe, igre reči, nadmudrivanje, gde vi kao i obično izađete kao pobednik. Partner se povlači uvređen, a mogao bi da vas kažnjava ćutanjem, ignorisanjem….što vas najviše nervira i najpre izvodi iz takta. Slobodni Blizanci su u mnogo boljoj poziciji ovoga meseca. Uticaji donose mladju osobu, ili mladoliku, energičnu, strastvenu, koja će imati inicijativu, obasipati vas komplimentima, a vama će se to mnogo dopasti.

Zdravlje: Više kretanja, fizičkih vežbi…provodite dosta vremena za kompjuterom ili telefonom.

Rak

Posao: Promenljiva komunikacija sa najbližim poslovnim saradnicima unosi nemir i gubitak koncentracije. Preterano ste osetljivi, i to na svaku reč, što vas dovodi u situaciju da možete da uđete u rasprave i sukobe sa kolegama. Izbegnite to po svaku cenu, jer će vas dovesti u još stresniju sitauciju koja će negativno uticati na posao. Za one kohji su u privatnom biznisu jako je povoljan period za posao, a naročito ako imate nameru da krenete sa nekim novinama. Uticaj Venere i Sunca u znaku Ovna donosi vam odlične poslovne prilike i mogućnosti, a finansije će biti u porastu.

Ljubav: Partner može biti previše zahtevan i malo imati sluha kako se osećate. Kao da je postao sebičan, želi da bude u prvom planu, da se sve vrti oko njega, a i navikli ste ga na tako nešto. Uticaj koji je prisutan može doneti sukobe i nerazumevanje u partnerskim odnosima. Slobodnim Rakovima smeši se ljubav sa osobom koju poznaju preko prijatelja ili društvenih mreža. Pred vama je velika mogućnost da imate romatičnu ljubavnu romansu.

Zdravlje: Kontrolišite krvni pritisak, uglavnom prolazne tegobe.

Lav

Posao: Polje posla će vam biti kao zabava u narednom periodu. Sve vam ide od ruke, lako postižete sve što ste zamislili, imate dobru saradnju sa kolegama i nadređenima. Uticaji su povoljni za napredak, za povećanje finansija, obećana nagrada neće izostati. Za nezaposlene Lavove sjajan period za pronalaženje posla koji može trajati u vremenu i koji će vam doneti i odličnu zaradu. Za one koji su u privatnim vodama, takodje je jako povoljan period , imaćete jako uspešne kontakte i saradnju koja će vam doneti profit i napredak.

Ljubav: U poslednje vreme mnogo toga krijete u sebi, i to partner oseća. Neke vam stvari nisu baš najjasnije, a naročito ste zbunjeni padom emocija i nekom monotonijom koja je zavladala. Ovo su prolazni uticaji u onim vezama koje su zasnovane na dubljoj povezanosti, međutim, ovaj period doneće mnogim pripadnicima ovoga znaka prekid emotivnih veza. Slobodnim Lavovima smeši se ljubav sa osobom koja je na nekoj poziciji, viđena ili popularna po nečemu, u pitanju je dosta uspešna i energična osoba koja će se ovoga meseca pojaviti u vašem životu.

Zdravlje: Slaba tačka noge i zglobovi.

Devica

Posao: Poslovna situacija je dosta stabilna, ali vi imate potrebu da nešto menjate, a naročito da se osobodite nekih osoba sa kojima poslovno sarađujete. Ipak, nemate još adekvatnu zamenu, pa radite na tome da je pronađete. Oni koji traže posao sada ga lako mogu naći ukoliko su ti poslovi povezani sa tehnikom, kompjuterima, elektronikom, novim tehnoligijama… Za Device koje su u privatnim vodama ide period prepun promena i izazova. Dosta ćete se iscrpljivati, teret može biti veliki, ali se vidi da ćete uspeti u svemu tome.

Ljubav: Između vas i osobe koju volite potpuno je normalana situacija, tu i tamo sa nekim izazovima, pa ne dozvolite da se u vas uvuče bespotrebna sumnja, mračne misli koje vas dovode u situaciju da imate potrebu da kritikujete partnera. Slobodnim Devicama odličan je period za ljubav i ljubavne romanse, ali postoji jak uticaje za vezu koja će biti tajne prirode. Ukoliko ste i vi zauzeti to vam neće mnogo smetati, ali ako ste slobodni tada se može desiti da posle početnog zanosa dođe do nezadovoljstva.

Zdravlje: Odlično!

Vaga

Posao: Prva polovina meseca povoljna je za pripremu, organizaciju, dogovore….u ovom periodu će se još neki dogovori iskristalisati, a druga polovina meseca je povoljna za akciju. Proverite svu papirologiju, mogu se prikrasti neke greške i naći neki propusti, pa ih ispravite na vreme. Za nezaposlene Vage, koje se bave nekim od umetničkih zanimanja, povoljan je period da do izražaja dođe njihova urođena kreativnost, i da ostvare svoje zamisli o kojima već duže vreme razmišljaju. Sada je pravo vreme da izađete u javnost sa svojim idejama koje su fantastične.

Ljubav: Za one koji su u dužim vezama nije baš stabilan period u partnerskim odnosima. Neke neizgovorene reči, sitne laži, skrivanja…dovode do destabilizacije odnosa i utiču na gubitak poverenja. Ukoliko ovakva sitacija duže potraje, može ozbiljno narušiti vas ljubavni odnos. Za slobodne Vage sjajan je period za ljubav i nova poznanstva. Biće aktuelna mlađa odoba, moguće rodjena u jednom od vatrenih znakova. Ovaj period podstiče strasti, podiže ljubavnu energiju, novi ljubavni početak se približava…

Zdravlje: Slaba tačka probavni sistem.

Škorpija

Posao: Osoba sa kojom poslovno sarađujete počeće da vam šefuje, da vam prebacuje obaveze koje nisu vaše, što vam se definitivno neće dopasti. Nešto od toga nećete baš moći da izbegnete, ali ako toga bude previše, počeće da vam kuva u stomaku, nećete izdržati a da se ne pobunite, što moze dovesti i do konflikta. Za one koji su u privatnim vodama sprema se iznenađenje. Novi kontakti, sa ljudima od uticaja, doneće vam i nove prilike za poboljšanje vaše poslovne situacije. Neće izostati ni finansijska dobit, koja može biti i veća od očekivane.

Ljubav: Vaš emotivni partner biće više okrenut svojim poslovnim obavezama, a vi niste baš voljni da budete u drugom planu, nećete baš imati mnogo razumevanja. Sa druge strane sada je odličan period da se okrenete samo sebi, da nađete načina kako da sebi udovoljite, a u sve to uključite i druženje sa prijateljima , naročito one koje dugo niste videli. Za slobodne Škorpije sada je povoljan period da uspostave dobar odnos sa osobom iz prošlosti koja im i dalje puno znači. Mnogi od pripadnika vašeg znaka obnoviće stare veze, mnogima će se pojaviti osoba iz prošlosti.

Zdravlje: Skloni ste isrpljivanju, više se odmarajte.

Strelac

Posao: Vaše impulsivno ponašanje i preterane reakcije doneće vam problem sa šefovima i nadređenima. Skloni ste da namećete svoju volju a da tuđe grešeke iznosite u prvi plan. Možete stvoriti dosta neprijateljstva u vašm poslovnom okruženju ukoliko dozvolite sebi tako nešto. Oni koji su u privatnim vodama imaće dosta izazova tokom meseca. Dogovori će da se izjalove, a vi gubite strpljenje. Ipak, vidi se da će se na kraju sve dobro završiti. Prva polovina meseca nije najpovoljnija za finansije, mogući su iznenadni troškovi.

Ljubav: Nervoza i napetost kojoj ćete biti skoloni ovog meseca, odraziće se i na vaš odnos sa partnerom. Ne dozvoljavate da vam se bilo šta kaže, ne prihvatate kritiku, iako uopšte niste u pravu. Međutim, partner vam gleda kroz prste, zato što vas neizmerno voli i što vas razume. Slobodni Stelčevi mogu lako uleteti u tajnu ljubavnu romansu sa zauzetom osobom, a moguće da je ta osoba iz vašeg poslovnog okruženja. Polet energije i strasti biće naglašeno, ali postoji tendencija da taj odnos neće dugo trajati.

Zdravlje: Više se odmarajte.

Jarac

Posao: Uticaji donose gubitak koncentracije pa su greške izvesne u ovom periodu. Saradnici će od vas zahtevati dosta toga, ali vi nećete imati strpljenja niti energije da im izlazite u susret, kako ste ih inače navikli. Sve će vas nervirati i izvoditi iz takta, ali ne brinite, i vi ćete nervirati druge. Druga polovina meseca nosi mogućnost za neke nove poslovne početke. Finansije dolaze i odlaze, potrudite se da sve obaveze izmirite na vreme.

Ljubav: Moguće je da se mimoilazite u načinu funkcionisanja i razmišljanja sa svojim partnerima. Postali ste opterećeni poslom i obavezama, niste raspoloženi u poslednje vreme, i skoni ste da budete cinični i mrzovoljni, pa će voljena osoba sa punim pravom početi da vas izbegava. Za one koji su slobodni smeši se nova ljubav sa nešto starijom osobom, ozbiljnom, sličnih stavova i pogleda na život. Moguće je da Jarčevi u ovom periodu uđu u emotivnu vezu koja ima tendenciju da postane ozbiljnija priča.

Zdravlje: Teško se opuštate , moguće nesanice.

Vodolija

Posao: Preko prijatlja i poznanika možete doći u kontakt sa veoma ozbiljnim poslovnim saradnicima sa kojima se vredi dogovarati i uspostaviti poslovnu saradnju. Takođe, povoljan je period za pronalaženje dodatnog posa i lako možete doći do dodatnog prihoda. Ukoliko ste nezaposleni, potegnite svoje veze i poznanstva i ne propuštajte šansu koja vam dolazi. Za one koji polazu ispite veoma je povoljan period, srećne okolnosti će biti na vašoj strani.

Ljubav: Monotonija u vezi se oseća već duže vreme. Puno nekog praznog razgovora, ili pak ćutanja. Niste spremni da se suočite sa nedostacima pa vam je lakše da sve izbegavate. Za one koji su slobodni jako intersantan i dinamičan period. Osoba iz prošlosti, sa kojom već duže vreme čak ni kontakt nemate, iznenada će se pojaviti u vašem životu. Takođe, prijateljstvo i ljubav su isprepletani, pa se lako neko prijateljstvo može pretvoriti u emotivnu vezu.

Zdravlje: Osetljiviji stomak i organi za varenje.

Ribe

Posao: Trošite dosta energije na posao, ali krajnji rezultat opet izostaje. Sve se nekako približi realizaciji, ali nepredviđene situacije remete konačnicu. Tek krajem meseca će se posao pokrenuti u željenom pravcu. Za one koji su nezaposleni smeši se posao iz snova. Osoba od povrenja se dosta zauzela za vas, i lepa vest uskoro dolazi. Za one koji su u privatnom biznisu finansije će zadavati muku ovoga meseca, kao i problem sa rokovima.

Ljubav: Romantičan period je pred vama. Osoba koja vam se već neko vreme dopada, sada će početi da se otvara i da vam pokazuje naklonost koju čekate vec neko vreme. Slobodne Ribe imaju pred sobom jako uzbudljiv mesec za emotivna dešavanja. Za one koji su u tajnim vezama, postoje prepreke da se vide sa voljenom osobom. Nekakve situacije stalno iskrsavju pa odlažu ljubavni susret. Za one koji su u dužim vezama ili u braku, sledi period stabilizacije. Dobro se slažete sa voljenom osobom.

Zdravlje: Odlično!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.