Veliki nedeljni horoskop (od 6. do 13. avgusta 2018. godine)

Ovan

Posao

Nastavlja se period koji nije preterano povoljan za vaše polje posla. Sve ukazuje na fazu koja je i dalje puna neočekivanih preokreta i situacija koje jednostavno ne možete da predvidite. U mnogim situacijama vas faktor sreće može poslužiti u poslednji čas, ali to nije nešto na šta možete svaki put sa sigurnošću da se oslonite. Dobra vest tokom ove nedelje jeste ta da možete generalno da očekujete bolje stanje na polju finansija, neki priliv novca lakše sada dolazi do vas i to je ono na šta možete da računate. Ukoliko se budete potrudili, vaša energija uložena u posao će na konkretan način, kroz zaradu, biti uzvraćena. Mnogo lakše sada rešavate sva finansijska pitanja i oslobađate se manjih dugovanja. Uspeh lako može doći kroz poslove vezane za kafane, restorane, ugostiteljstvo generalno, ali i za prodaju garderobe, nakita i ženskih stvari.

Ljubav

Na emotivnom planu više nego ikada čeznete za osećajem sigurnosti. Povoljan je period za sve zauzete pripadnike ovog znaka. Možete da očekujete pozitivne promene u odnosu sa voljenom osobom jer ćete sada oboje biti posvećeni zajedničkim ciljevima mnogo više nego pre. Zadovoljni ste onim što vam voljena osoba pruža. Slobodni Ovnovi mogli bi ponovo da se upetljaju u neku komplikovanu priču sa osobom iz prošlosti. Iako znate da taj odnos nije baš sjajan za vas, nekako kao da samo pored te osobe možete da dobijete emociju koja vam prija. Tako će i biti neko vreme – sami ste svesni da ta priča teško da može imati budućnost. Introvertnost neke vrste sada je kod vas naglašena i jednostavno niste dovoljno spremni da sklapate nova poznanstva i da se otvarate pred ljudima u koje nemate poverenja.

Zdravlje

Moguće je da će vam se i zdravstvene tegobe iz prethodnog perioda obnavljati, pa nervni sistem ostaje jedna od najslabijih tačaka kod vas. Pored toga, veoma lako može da dođe do problema koji su vezani za pogrešan način ishrane. Moguće je da zbog preteranog stresa imate potrebu da preterujete i sa slatkišima ili hranom koja vam na neki način zamenjuje druga zadovoljstva u životu. Tako ne samo da možete da dođete do viška kilograma nego i da naškodite svom opštem zdravstvenom stanju. Kroz fizičku aktivnost uvek možete da se oslobodite negativne energije, pa radije posegnite za spravom za vežbanje nego za slatkišima. Generalno u ovoj fazi može malo da vam opada energija i motivacija, ali je važno da i u tim trenucima budete spremni da radite na sebi. Nemojte da odustajete od zdravih navika koje ste stvorili, važno je da ostanete dosledni nekim pozitivnim principima delovanja.

Bik

Posao

Tokom ove nedelje vi ćete na poslovnom polju dobiti neke pozitivne vesti. Sve ukazuje na olakšavajuće okolnosti koje će zavladati u vašoj svakodnevnici. Moguće je da ćete rešiti neki problem iz prošlosti ili ćete privesti kraju neki važan projekat i nakon toga osetiti veliko olakšanje. U svakom slučaju, mnogo manje se naprežete, ulažete mnogo manje energije u profesionalno polje i to vam ostavlja pozitivan utisak. Prija vam mirniji tempo. Moguće je i poboljšanje odnosa sa saradnicima i podređenima, nesuglasice iz prethodnog perioda se smiruju. Nepovoljna su vam samo prva dva dana ove nedelje, a nakon toga vam sve kreće dosta bolje i lakše. Možete da se nadate pozitivnom stanju i na polju finansija. Ukoliko ste planirali godišnji odmor, onda je ova nedelja svakako jako povoljna za vas. Nećete imati nikakve brige.

Ljubav

Ozbiljna veza je na pomolu za sve Bikove koji su slobodni. Možete da se nadate jako lepom pokretanju na ljubavnom planu. Stoji vam sudbinski susret sa osobom u koju ćete se iskreno zaljubiti, a što je najvažnije – emocije će biti uzvraćene. Korak po korak, kako budete shvatali šta želite, sve više ćete se zbližavati i doći do ideje da stvarate zajedničku budućnost. Povoljan je period i za sklapanje braka ako ste tako nešto već imali u planu. Generalno ste sada veoma odlučni na emotivnom planu, znate tačno šta želite. Osećaj dužnosti i vernosti, obaveze su sada na visokom nivou i ne postoji ništa što bi moglo da vam bude važnije od toga. Harmonični odnosi sa voljenom osobom ulivaju vam osećaj da ste voljeni i sigurni. Ukoliko ste već u braku, ovo je odlična faza tokom koje malim znacima pažnje jedno drugome možete pokazivati da se volite kao i na početku.

Zdravlje

U prvoj polovini nedelje mogući su zdravstveni problemi. Osetljiva će vam biti regija glave, pa su mogući problemi sa očima, vidom, sinusima, niskim ili visokim pritiskom, glavoboljama – migrenama, vrtoglavicom, nesvesticom i tome sl. Kako vreme odmiče, sredinom i krajem nedelje vi ćete biti sve bolje, ali do tada se čuvajte. Ova faza vam nikako nije povoljna za preteranu fizičku aktivnost i bilo bi dobro da ne forsirate svoje telo u bilo kom smislu. Potrudite se da redovno jedete, da unosite dovoljno vode, preporučeni unos vode je 8 čaša dnevno. Pokušajte da navike prilagodite potrebama svog organizma. Takođe, nađite dovoljno vremena za spavanje jer se kroz san regenerišete. Ukoliko se ne osećate dobro a treba da putujete – odložite putovanje. Ništa ne treba da vam bude preče od zdravstvenog stanja.

Blizanci

Posao

Nastavlja se burna faza na vašem polju posla. Ništa nije i ne može biti onako kako ste se nadali. Neke stvari su drastično bolje, neke gore, ali sve je to deo života. U suštini, kada je posao u pitanju, najveći atak je sada na vašu psihu. Na neki način ova faza je za vas test mentalne izdržljivosti. Koliko toga možete da podnesete, a da ne izgubite glavu? Moguće je da je odgovor na ovo pitanje – mnogo više nego što mislite. Ali ne brinite, sudbina svakome daje tačno onoliki teret koliko može da ponese na svojim leđima. Ne potcenjujte sebe i svoje sposobnosti. Verujte u svoj intelekt i u svoju intuiciju. Pred vama je sudbinski splet okolnosti i na mnoge stvari nećete moći da utičete. Sve što se dešava vodi ka nekom ishodu – a krajnje rešenje može biti više nego pozitivno ako date svoj maksimum. Nemojte da gubite fokus i za to ćete biti nagrađeni.

Ljubav

Možete da očekujete zanimljive okolnosti na polju ljubavi. Iako ste na neki način već deo vremena okupirani poslovnim haosom, uvek ostaje makar malo vremena da se posvetite i onoj lepšoj i slađoj strani života. A za Blizanca nema boljeg pokretača od ljubavi. Potrebna vam je pažnja i nežnost iako važite za jedan od površnijih znakova. Često ste kao dete o kojem treba brinuti. No, ova nedelja vam može doneti zanimljivo novo poznanstvo sa osobom iz bliskog okruženja, komšiluka ili nekoga ko je vezan za vaše rodno mesto i sećanja iz detinjstva. Možete se sada privlačiti sa Devicom ili pogotovo sa Ribom. Ukoliko već imate partnera, odnos sa voljenom osobom je solidan, mada može biti povremenih nesporazuma u komunikaciji. Sada delujete pomalo zatvoreno ili mistično, pa ako nešto ne kažete sasvim jasno i glasno – direktno, rizikujete da vas partner shvati na sasvim pogrešan način.

Zdravlje

Faza koja nije povoljna za vaše zdravlje se nastavlja, pa svi problemi iz prethodnog perioda kod vas najverovatnije u nešto manjoj ili većoj meri – i dalje traju. Ukoliko primetite veće tegobe, obavezno se posavetujte sa lekarom jer ovo nije vreme u kom treba da zanemarujete svoje fizičko stanje. Možete postati skloni hroničnom osećaju umora, iscrpljenosti i manjku energije koji prolazi tek krajem ove nedelje. Zatim, problemi sa krvnim sudovima, cirkulacijom, srcem takođe mogu da predstavljaju kočnicu i za neke svakodnevne aktivnosti. Ukoliko već patite od ovakvih simptoma, obavezno uzimajte svoju terapiju na vreme i o svemu što planirate konsultujte se sa lekarom. Nije povoljan period za preteranu fizičku aktivnost, sada vam mnogo više prija da budete u fazi mirovanja i regeneracije. Posvetite se svom zdravlju, stanju svog uma, tela i duha.

Rak

Posao

Ni vama ne cvetaju ruže na poslovnom polju. Iako iza sebe imate dosta dobrih postignuća, kao da to u ovoj fazi nije sasvim dovoljno da biste bili mirni i da se ne biste bavili novim, stresnim obavezama kojih svakako ima prilično mnogo. Oslanjajući se na neke saradnike, možete barem malo da se rasteretite… Bik vam može biti sada od velike pomoći. Generalno, potrudite se da tokom ove nedelje nemate prevelika očekivanja i na taj način ćete pola problema izbeći. Uz dovoljno prizeman i realan stav možete da se nadate čak i pozitivnim okolnostima. Veći deo stresa može ostati iza vas ako se budete uzdali u prave vrednosti. Nije vreme za megalomanska ulaganja, priče koje zvuče previše dobro da bi bile istinite – najverovatnije to i nisu. Ići utabanim putevima nekada može biti dosadno, ali makar znate da na taj način nećete biti oštećeni.

Ljubav

Na polju ljubavi je situacija nešto bolja. Sada imate mnogo više samopoudanja, osećate se bolje u svojoj koži i to se po vama vidi. Ponovo učite o sopstvenoj vrednosti, što je jako važno za vaše emotivno stanje. Promenljiva vam je priroda jer Mesec vlada vašim znakom, vaše emocije su kao plima i oseka, nešto što se konstantno smenjuje… A sada ste u jako dobroj fazi i treba to da iskoristite. Da glorifikujete sebe i svoju pojavu. Treba da naučite da uživate u sebi i svojim vrlinama. A naći će se i neko ko će uvideti sve te kvalitete (a i mnogo više) u vama, i tu počinje neka lepa ljubavna priča. Lako sada iz prijateljskog odnosa možete doći do novih emocija. Odgovaraju vam svi zemljani znaci – Devica, Jarac i Bik. Pored njih se osećate najsigurnije. Zauzeti Rakovi će imati manje trzavice sa voljenom osobom, ali će ih krajem nedelje prevazići.

Zdravlje

Manje promene na polju zdravlja su moguće kod vas. Povoljan je period za oporavak ako ste imali neke tegobe tokom prethodne faze sada sve ide na bolje ali postepeno… Nema naglih preokreta ni brzih i lakih rešenja već sve ide prilično sporo. Zato je važno da budete istrajni, bilo da se radi o nekoj terapiji ili dijeti, imajte na umu da samo istrajnost i upornost na duže staze mogu da vam daju rezultate. I nemojte da se opterećujete. Najvažnije je da ostanete pribrani i posvećeni svom cilju. Povedite računa o hormonalnom disbalansu i ginekološkim problemima (važi za ženske pripadnike znaka) jer su to tačke koje mogu biti kod vas skoro pa hronično osetljive. Potrudite se da idete redovno na lekarske kontrole i da u svoj svakodnevni život uvedete malo više discipline. Ova nedelja vam je jako povoljna i može da donese pozitivne promene ako se malo potrudite.

Lav

Posao

Očekuje vas povoljan period kada je u pitanju polje posla. Moguće je poboljšanje odnosa sa nadređenima, kao i neka pozitivna promena vezana za radno mesto… Ukoliko ste očekivali konkretno prelazak na drugi posao ili unapređenje, tokom ove nedelje to bi trebalo da vam se realizuje. Povoljan odnos na poslu možete da imate sa vodenim znacima – Rakom, Ribom i Škorpijom. Nadopunjujete se kroz ideje i dobru saradnju. Generalno sada imate utisak da vam sve vezano za poslovno polje ide napred. Moguć je i neki manji finansijski dobitak sredinom ili krajem nedelje. Osetićete ispunjenost jer ćete uvideti da ipak postoje stvari koje vam idu u prilog. Iako je iza vas pasivnija i nešto slabija faza na poslu, sada konačno polako uspevate ponovo da se vratite na svoje noge. Očekuje vas uspeh u svim poslovima koji su na bilo koji način povezani sa javnošću ili radom sa velikom grupom ljudi.

Ljubav

Na emotivnom planu očekuje vas period stabilizacije. Osećate se odlično pored voljene osobe. Imate sve ono što vam je potrebno, a moguće i više od toga. Povoljna je faza za sklapanje bračne zajednice, ozvaničenje veze ili bilo kakav korak napred ako ste tek na početku nekog emotivnog odnosa. Lavovi koji su već u brakovima mogu da očekuju jako povoljan period, vlada harmonična porodična situacija, finansije su sve bolje što takođe značajno utiče na opšte raspoloženje. Sve nekako konačno dolazi na svoje mesto. Osećate se sigurno, voljeno i ne postoji ništa što bi sada moglo da vas poljulja u emotivnom smislu. Od voljene osobe dobijate veliku količinu ljubavi i razumevanja. Ovaj period je pogotovo povoljan za muškarce rođene u znaku Lava. Sada imate više energije, dobijate više emocija i pažnje od pripadnica lepšeg pola i lako možete naći idealnu ženu za sebe.

Zdravlje

Na polju zdravlja je stanje generalno dobro. Početkom nedelje pogotovo, kao da imate savršen balans na svim poljima. U harmoniji ste sami sa sobom ali i sa ostatkom sveta. Emotivna strana koja je jako stabilna vam sada daje volju za život i motivaciju. Intuicija vam je veoma naglašena i to sada treba da iskoristite maksimalno. Oslonite se na onu nežniju stranu svoje ličnosti. Fizička aktivnost neka bude umerena – ne preterano intezivna i biće sve u redu. Sredinom ili krajem nedelje vodite računa o srčanim problemima, ta tegoba vam je uvek u nekoj meri naglašena. Takođe, sada i kičma može da vam bude nešto slabija pa izbegavajte veća opterećenja leđa. Redovno se opuštajte, idite na jogu, pilates ili masažu – gde god da se pronalazite. Vašim leđima je potreban neki vid tretmana, istezanja itd.

Devica

Posao

Imaćete utisak da je vaše delovanje na poslovnom planu na neki način ograničeno, da postoje stvari koje su jednostavno van vašeg uticaja. S obzirom na to da ste znak koji voli da ima sve pod svojom kontrolom ( to vam je čak šta više i neophodno – sve planirate unapred, vaši rokovi se znaju mesec dana pre nego što dođu na red) dosta vam teško može pasti to što neke situacije ne možete da predvidite ili organizujete po svom. Radite na metodi lakšeg prihvatanja i pokušajte malo da otpustite kontrolu i kočnice. Zapitajte se koji je koren problema koji nosite u sebi i prihvatite da je život ipak nešto što se ne može planirati unapred. Suočite se sa poslovnim problemima hrabro – to je vrlina koja vam sada ne nedostaje. Sredina i kraj nedelje su vam mnogo povoljniji, Venera tada ulazi u vaš znak što unosi faktor sreće u sve čemu se posvetite.

Ljubav

Vaša ljubav sada na neki način može biti daleko od vas. Osećate distancu u vazduhu (ako ste u braku ili vezi) ili je vaša voljena osoba negde u inostranstvu. U svakom slučaju – realna ili imaginarna, distanca postoji. Na koji način ćete je prihvatiti u velikoj meri zavisi od vas. Moguće je da vam je malo teže da sada realizujete ljubavni odnos na onaj način na koji to zamišljate. Povoljna je faza ako planirate putovanje zajedno sa partnerom, u tom slučaju sve može proteći kako treba. Slobodne Device mogu da očekuju nova zanimljiva dešavanja otkad Venera uđe u vaš znak, odnosno od 10. avgusta. Sudbina je tada malo više na vašoj strani i to treba pravilno da se iskoristi. Poznati ste po tome što vodite dosta računa o drugima, ali ovaj put sa ovim položajem Venere pokušajte da vodite malo više računa o sebi…

Zdravlje

Na polju zdravlja vas očekuju problemi na psihosomatskoj bazi. Ako budete pridavali previše značaja stresu oko posla, to može veoma negativno da se odrazi na vaše zdravstveno stanje. Podložni ste veoma velikoj nervozi što vam nikako ne ide u prilog. Pokušajte da svaki dan, nađete barem sat vremena samo za sebe, da se posvetite nekim stvarima koje vas opuštaju. Bilo da je u pitanju muzika, šetnja, odlazak na kafu sa prijateljem – šta god vam unosi pozitivnu energiju tome se posvetite. Jako je važno da ne klonete duhom u trenucima koji su ponekad jednostavno preterano intezivni za vaš ukus. Generalno pazite na cirkulaciju, probleme sa krvnim sudovima, pazite na noge, stopala, zglobove, kolena, štitnu žlezdu. Dovoljno spavajte. Ako pratite od hronične nesanice, posavetujte se sa nekim terapeutom.

Vaga

Posao

Promenljivo stanje na polju finansija vas donekle brine. Moguće je da vam se odlažu planovi koji su se ticali nekog kredita ili nasledstva. Ukoliko ste planirali prodaju ili kupovinu nekretnine, to je takođe sada u manjem zastoju. Imate utisak da su neke stvari protiv vas. Iako se sve možda malo sporije odvija, vaše generalno materijalno stanje i nije toliko loše postavljeno. Stabilnost postoji a to je svakako najvažnije. Izbegavajte sada bilo kakve rizične poslove ili ulaganja. Sredinom i krajem nedelje nastupa lakši period a tada ćete biti i više posvećeni poslu. Odnos sa saradnicima će se popraviti, a i vi postajete nekako skromniji i prizemniji. Posvećenost obavezama će vam se isplatiti u narednom periodu. Sve dok imate realan stav ne možete biti razočarani. Potrudite se da sve dobro proračunate.

Ljubav

Iako generalno niste skloni ljubomori, tokom ove nedelje možete da nađete razlog da se zabrinete zbog partnerovog ponašanja. Postoje neke stvari koje u vama jednostavno bude sumnju da voljena osoba nije samo vaša. Nakostrešeni ste i čekate bilo koji znak neobičnog ili sumnjivog ponašanja. Umesto što lovite svog partnera, kao mačka miša, sedite i razgovarajte o svemu. Ako se osećate zapostavljeno, recite to. Potrudite se da zrelo i odgovorno pristupite problemu. Ukoliko ste slobodni, povoljan je period za poznanstvo i početak veze sa nekom osobom koju upoznajete preko prijatelja. Moguće je da ćete tu vezu iz nekog razloga na početku kriti, kako vam se drugi ljudi ne bi mešali u odnos. Sa Jarcem i Vodolijom sada možete da imate zanimljiva emotivna dešavanja. Prepustite se svojim osećanjima, povoljna je faza za početak veze koja bi mogla da traje.

Zdravlje

Očekuje vas bolji period kada je u pitanju polje zdravlja. Bićete generalno rasterećeniji nego u prethodnoj fazi. Moguće je da ste i sami počeli više da pazite na navike, ishranu, a svaka pozitivna promena se na dobar način odražava na kompletno stanje vašeg organizma. Možete da očekujete da ćete sada lako izgubiti višak kilograma ili da vam primena nove dijete neće teško pasti. Jedino što sada može da vam škodi jeste unos alkohola ili bilo kakvih opijata, to je ono što treba da izbegavate u širokom luku. U momentima kada duhovno padnete ili se razočarate u neke prolazne probleme, možete biti skloni tome da posegnete za nekom psihoaktivnom supstancom. Potrudite se da vaša snaga volje bude iznad slabosti koje ste ranije imali u sebi. Vi ste odgovorni za vaše zdravlje, od vaših odluka mnogo toga zavisi.

Škorpija

Posao

Nastavlja se period koji može biti prilično komplikovan za vaše polje posla. Vraćaju se i neki problemi iz prošlosti koji nisu bili rešeni do kraja. Moguće je da će doći do prekida partnerstva u koje ste mnogo uložili ili ćete raskinuti ugovor na koji ste se oslanjali. Promene su neminovne. Možda se samo teže prilagođavate na one promene koje su već nastale tokom prethodne nedelje. U svakom slučaju, oblak napetosti lebdi iznad vas i sve vam nekako mnogo teže ada nego inače. Sredina nedelje je povioljna za inostranstvo, putovanja i rešavanje dokumentacije, pa taj period iskoristite ako ste imali takve stvari u planu. Generalno vam može odgovarati saradnja sa Blizancem, a vodene znake sada izbegavajte. Privatni posao je u zastoju ili ide silaznom putanjom pa su vam potrebna neka hitna rešenja za to.

Ljubav

Na polju emocija vas očekuju veoma važna razrešenja tokom ove nedelje. Moguće je da ćete doći do zaključaka koji će vas na neki način usmeriti ka želji za promenama. Prekid veze kojom niste zadovoljni vam dolazi i bićete i te kako spremni da se suočite sa novim okolnostima. Rešili ste da ne postoji bilo šta što biste mogli da trpite ako druga strana jednostavno ne ispunjava vaša očekivanja. Želite da budete srećni i spremni ste da se posvetite sebi. Ako ste u skladnom braku, ovo može biti period manjih nesuglasica, ali na kraju se stvari mogu pozitivno rešiti. Kod slobodnih pripadnika ovog znaka se pojačava potreba za ljubavlju, želite da budete voljeni, potrebne su vam promene. Nova poznanstva sada lako možete da sklopite, a trebalo bi da ukaže i najmanje jedna prilika za novu vezu. Status vam se menja i trebalo bi da budete zadovoljni. Nova osoba u vašem životu vam pruža jako veliku dozu emocija.

Zdravlje

Možete da očekujete da ćete na polju zdravlja tokom ovog perioda imati tegobe. Najpre vam je osetljiv urogenitalni trakt, podložni ste bakterijama ili virusnim infekcijama, upalama. Bubrezi i bešika su vam veoma osetljivi, ali i reproduktivni organi takođe. Moguće je da ćete sada patiti i od manjeg hormonalnog disbalansa pa je i to nešto o čemu treba da povedete računa. Horoskop vam sada na polju zdravlja nije naklonjen. Sve tegobe iz prošlosti i hronične smetnje vam se sada mogu vratiti. Potrudite se da brinete o svom zdravlju. Obavezno posetite lekara na znak bilo kakvih problema, nemojte da odugovlačite. Ovo je faza u kojoj ćete biti veoma osetljivi i podložni velikom broju tegoba. Budite na oprezu i izbegavajte sve faktore rizika u svom okruženju. Potrudite se da unosite dovoljno tečnosti.

Strelac

Posao

Tokom ove nedelje ćete morati maksimalno da se posvetite svom poslu, odgovornostima i obavezama. Sada za vas neće biti lakih i jednostavnih rešenja na ovom polju nego ćete u sve što vam je važno morati da uložite određeni trud. Biće vam potrebno dosta energije i volje kako biste rešili sve poslovne probleme i komplikacije. Ovaj period vam može stvoriti plodno i pogodno tlo u kom ćete posejati svoje ideje – koje će u budućnosti rasti i razvijati se. A do tada vam je potreban rad, rad i rad. Svakodnevnica je ispunjena dinamičnim dešavanjima na polju posla i promenama vezanim za kolektiv. Ako budete bili organizovani i temeljni, ako budete obavljali zadatk za zadatkom bićete nagrađeni i finansijski i u svakom drugom smislu. Sada će se trud isplatiti i zato nije vreme da budete preterano pasivni ili neodlučni.

Ljubav

Možete da očekujete da ćete na javnom mestu ili na polju posla imati zanimljiva dešavanja ili neko novo poznanstvo u emotivnom smislu. Pred vama je faza kada dve trećine svog vremena provodite u poslovnom okruženju, pa nije ni čudo da u tim okolnostima možete i da se zbližite sa nekim. Za sada je to više flert, upoznavanje i postepeno zbližavanje. Prava veza još svakako nije aktuelna, ali je na pomolu. Ukoliko imate partnera, hvata vas osećaj monotonije u odnosu sa njim i negde duboko u sebi priželjkujete neku promenu. Na paralelnu avanturu niste spremni, ali zato jeste na maštanje makar. Na neki način vam je potrebno da se izmestite iz okruženja u kojem ste konstantno i u kojem se ništa ne menja. Zanimljive predloge koje imate možete pokazati voljenoj osobi. Njena pozitivna reakcija može vas iznenaditi.

Zdravlje

Očekuje vas promenljiva faza kada je u pitanju polje zdravlja. Moguće je da vam neće biti baš lako da dođete do sasvim stabilne situacije. Pad imuniteta je naglašen i samim tim mogu da vas muče brojni problemi. Potrudite se da pokažete da ste spremni da se posvetite sebi, stvaranju boljih navika. Odmor vam je neophodan kao i pravilna ishrana. Jako je važno da svakodnevno unosite dovoljno vode, kao i vitamina i minerala. Uradite sve ono što je do vas kako biste pomogli svom organizmu. Dovoljno spavajte i oslobađajte se stresa na pravi način. Ugađajte sebi i svaki dan se potrudite da nađete dovoljno vremena za neki vid relaksacije. Stres i umor koji vas prate zbog posla će se negativno odraziti na vaše zdravlje ako ne nađete neku kontratežu tome. Nije preterano povoljan period za intezivnu fizičku aktivnost pa po tom pitanju budite umereniji.

Jarac

Posao

Nastavlja se jako povoljna faza kada ste vi u pitanju. Konačno imate priliku da napravite predah i da se distancirate od okruženja koje je moglo da vam unosi stres. Odličan je period za godišnji odmor i putovanje jer vas obaveze neće opterećivati u bilo kom smislu. Ukoliko se ipak odlučite da ostanete na poslu možete da očekujete da će vam sve ići prilično lako. Pred vama je period u kojem vas sreća prati,moguć je i neki dobitak na lutriji ili od igara na sreću. Rizik će vam se isplatiti i neka doza bezbrižnosti kod vas sada postoji. Duže vreme to niste osećali, ali sada konačno sve ide na svoje mesto. Možete da očekujete i pozitivnu podršku iz suda, pravda je na vašoj strani. Takođe, vam je povoljno postavljeno i polje inostranstva pa ako sarađujete sa strancima, biće ovo period interesantnih ponuda.

Ljubav

Na polju emocija je stanje takođe jako dobro. Možete da se radujete pozitivnim okolnostima. Slobodni Jarčevi sada dolaze do veze koja može da vodi ka stabilnoj i lepoj budućnosti. Zaljubljujete se čisto i iskreno u osobu prema kojoj imate jako lepo mišljenje. Ona je takođe vama posvećena, otvoreno vam pokazuje svoja osećanja i nežnost što vas jako raduje. Osećate se lepo kada ste zajedno, važno vam je da negujete vaše emocije i romantiku. Svaki dan ste ispunjeni pozitivnim osećajima. Poznanstva se sada dešavaju na javnim mestima u kafićima, restoranima, mestima zabave, noćnim klubovima itd. Na polju braka, ako imate partnera, vide se jako dobri odnosi. Vaša zajednica je čvrsta i stabilna. Sigurni ste u ono što imate sa voljenom osobom. Vlada zdrava porodična atmosfera ako već imate zajedničku decu.

Zdravlje

Kao i sve ostalo, situacija na polju zdravlja je takođe jako dobra. Jednostavno ste ušli u period tokom kojeg sve može da bude onako kako ste želeli. Ovo je faza mira i unutrašnje ispunjenosti. Nosite veoma veliku dozu energije u sebi, pozitivni ste, raspoloženi i snažni. Prija vam što veća fizička aktivnost i dobro se osećate kada vežbate,trčite, idete u teretanu. Ovo je period u kojem ste sportski i takmičarski nastrojeni. Ukoliko se profesionalno bavite sportom možete da očekujete da ćete ostvariti jako dobre rezultate. Osećate se podmlađeno i veselo. Možete da očekujete da ćete svaki dan imati nove zanimljive trenutke koji će vas dodatno motivisati i inspirisati. Jarčevi koji generalno pate od bolesti vezanih za kardiovaskularni sistem mogu sada imati teži period, pa je važno da povedete računa o svom zdravlju.

Vodolija

Posao

Nastupa bolji period od prethodnog kada je posao u pitanju. Polako se smiruju problemi i komplikacije koje su vam iskrsle tokom prethodnog perioda. Uspećete da ostvarite stabilizaciju poslovne situacije. Možete da očekujete da će privatni posao konačno, nakon nekih manjih izmena, krenuti u dosta boljem pravcu. Izbegavajte tvrdoglave stavove i inat. To ne bi trebalo da vas koči. Ukoliko kod sebe primetite dozu zadrtosti poradite na tome da promenite svoje mišljenje. Jedino osavremenjavanjem nekih sistema i funkcija u poslovnom svetu možete da opstanete. Došlo je vreme za pozitivne promene. U nekim trenucima sredinom nedelje će vam biti dosta teško da se motivišete za posao. Ako možete tada uzmite nekoliko slobodnih dana kako biste napunili svoje baterije. Osluškujte svoje unutrašnje osećaje kada je u pitanju posao i donećete ispravne odluke.

Ljubav

Nova ljubavna priča sada nije nešto do čega ćete sasvim lako doći. Ako ste slobodni, na neki način nemate dovoljno inicijative ili niste dovoljno otvoreni ka novim dešavanjima. Kao da ste se donekle povukli u sebe i samim tim vam nije lako da napravite neophodne korake ka ljubavnom uspehu. Moguće je da smatrate da imate neke fizičke mane ili niste zadovoljni sobom, pa zato postoji manjak samopouzdanja. To je svakako nešto na čemu je neophodno da poradite. Zauzeti pripadnici ovog znaka mogu da očekuju lepu atmosferu u braku. Sa voljenom osobom vlada dobra atmosfera i osećate se sigurno kada ste zajedno. U vašem domu imate sve ono što vam je potrebno. Pogotovo su vam početak i sredina ove nedelje povoljni za dobar odnos sa voljenom osobom. Prepustite se ljubavi i osećaju zajedništva koji delite.

Zdravlje

Postepeno vam se popravlja i situacija na polju zdravlja. Niste možda baš sasvim u najboljoj formi sada i ne prija vam preterano intezivna fizička aktivnost i forsiranje, ali se svakako osećate dosta bolje nego tokom prethodne nedelje. Polako stajete na svoje noge. Mogući su povremeni stomačni problemi kojima ste skloni, pa o tome povedite računa pogotovo početkom nedelje. Na prvom mestu se potrudite da svoju ishranu uskladite sa potrebama vašeg organizma. Takođe, proveravajte rok trajanja namirnica koje konzumirate kako ne bi došlo do trovanja ili većih problema sa organima za varenje. Generalno vam je ceo predeo stomaka osetljiv, pa ženski pripadnici ovog znaka mogu imati i manje probleme sa donjim stomakom- bešikom, jajnicima, matericom. Redovne ginekološke kontrole svakako su važne za vas. Potrudite se da vodite računa o svom zdravlju jer ste i dalje prilično osetljivi.

Ribe

Posao

Pred vama je jako povoljna nedelja. Sve će se konačno pokrenuti i razmrdati u pravcu pozitivnih rešenja na koja ste čekali. Taman kada ste pomislili da ste došli do tačke sa koje nema pomaka sve je počelo da se menja. Zahvalni ste zbog toga. Možete da očekujete da će sve okolnosti oko vas ići u korist poslu u koji ste uložili tako mnogo. Povoljna je faza za nova dešavanja, poslovne kontakte, pregovore, kraća putovanja, sklapanje ugovora itd. Možete da očekujete dinamično poslovno okruženje u kojem lako možete da se razvijate i da radite na svojim talentima. Vaš prirodni šarm i harizma su vam takođe od pomoći, tako da možete da očekujete da ćete na ovom planu ostvariti dosta važnih stvari. Kada se osvrnete oko sebe uvidećete da ste već dosta toga promenili na bolje- što će vam dati motibvaciju da nastavite da se borite.

Ljubav

Očekuje vas faza koja može biti jako povoljna za polje ljubavi i flerta. Spremni ste da na ovom polju date sve od sebe kako bi ostvarili pozitivne promene. Nova poznanstva lako ostvarujete, a svojim smislom za humor i zanimljivim načinima razmišljanja ostavljate odličan utisak na drugu stranu. Zavodljivi ste taman u toj meri da budete provokativni ali ne i navalentni. Posedujete neki prirodan dar za flert i kada želite da ga iskoristite sasvim prirodno osvajate. Nema potrebe da glumite bilo šta. Sve dok ste svoji, imaćete uspeha na polju ljubavi. Zauzeti pripadnici ovog znaka mogu lako imati iskušenje u vidu treće osobe i flerta van braka. Moguće je da ćete deugo biti u dilemi kojim putem da krenete. Mnoga iskustva su tu da bi nas nečemu naučila, a odluke koje budete donosili u ovom periodu biće samo vaše.

Zdravlje

Na ovom polju vas takođe očekuje generalno pozitivna situacija. Ne bi trebalo da imate neke drastične promene ili velike probleme. Ukoliko ste u proteklom periodu imali veće smetnje, sada postepeno dolazite do poboljšanja zdravstvene situacije. Generalno možete imati neke sitne smetnje i probleme vezane za alergijske reakcije, pojavu svraba, crvenila i tome sl. Ako primetite ovakve tegobe, za svaki slučaj se potrudite da se javite vašem lekaru. Takođe, moguće su manje tegobe vezane za disajne puteve, crveno grlo, probleme sa sinusima ili prolaznu kijavicu. Sada ste donekle podložni manjim i prolaznim virusnim infekcijama, pa za svaku slučaj povedite računa o tome. Ako nastavite sa zdravim navikama, ne bi trebalo da bude problema. Fizička aktivnost vam prija ako je umerenog tipa. Odgovara vam i druženje sa ljudima, kao i komunikacija.