Kako zavesti i zadržati horoskopske znake?

Evo malih pravila u večnoj igri zavođenja, koja ni manje ni više diktiraju zvezde. U zavisnosti od toga u kom horoskopskom znaku je rođen vaš željeni cilj, dobro proučite šta treba činiti, a šta ne. Dakle, ako je on:

OVAN

Pustite ga da misli da on vas juri. Budite oštroumni, pametni i neodoljivi. Upotrebite um isto kao i telo da biste stimulisali muškarca rođenog u ovom znaku. Iako duboko u sebi znate da ste tip žene koja traži oslonac u muškarcu, pokažite da ste sasvim nezavisni. Razvijajte svoj smisao za humor – Ovnovi vole da ih zabavljaju. Naučite da budete ranoranilac. To možda zahteva uporan trening, ali isplati se. Nikada ne progonite Ovna, čak i kada pomislite da ste povređeni. Ne govorite mu šta bi trebalo da uradi – Ovan voli da uči iz svojih grešaka. Ne lažite, čak ni najslađe! Ne dozvolite da između vas zavlada dosada; Ovnovi se groze čak i same te reči.

BIK

Budite verni, spremni za ljubav i pažljiv slušalac. Često mu delite komplimente, laskajte i podižite njegov ego. Hrabrite i hvalite njegove poslovne poteze i planove. Pokažite da posedujete i izuzetnu senzualnost. Proverite kakvu muziku i hranu vaš izabranik voli – preko trpeze i muzike možete sakupiti zaista veliki broj poena. Ne pokazujte prerano želju. Bikovi ne vole da se na njih vrši bilo kakav pritisak. Ne povlačite se kada spor ili siguran Bik u krevetu pokaže strast. Ne hvalite se svojim bivšim ljubavnim vezama.

BLIZANCI

Pokušajte da budete blistavi i van kreveta! Budite dobro obavešteni o svemu što se događa u svetu, iako će to možda zahtevati da ustanete ceo sat ranije da biste pročitali svu dnevnu štampu. Budite dobar prijatelj, isto kao i ljubavnica. Flertujte u meri u kojoj i on to čini. Budite mu stalan izazov, a ponekad čak i mučitelj. Nikada nemojte biti posesivni! Ne budite dosadni, jer je za Blizanca to greh veći i od posesivnosti. Ne smatrajte seks suštinom vaše veze. Za Blizanca uvek postoji nešto više od toga.

RAK

Razvijajte svoju osećajnost, budite topli, nežni i zaljubljeni. Vežbajte da budete strpljivi. Budite vezani za kuću više nego što ćete biti društvena zujalica. Morate biti dobra kuvarica. Budite senzualni, ali ne više od njega. Nikada ne izazivajte previše – Rakovi često burno reaguju! Ne rasipajte novac – Rakovi su praktičniji nego što mislite. Ne budite lažno skromni i stidljivi – Rakovi uopšte nisu tako stidljivi kao što to može da izgleda.

LAV

Pokažite da ispod vašeg glamura i zaslepljujućeg sjaja živi toplo i emotivno biće. Budite blistavi i dinamični – sve dotle dok je vaš Lav to više od vas. Pustite da Lav uvek bude vođa. Navedite ga da shvati da ste vi više nego poželjan partner, i to ne samo na jednom polju. Pustite da uvek on bude u centru pažnje, čak i ako osećate da je ovoga puta vaš red ili bar dok niste sigurni da je igra zavođenja dobijena. Nikada ne zapovedajte Lavu, ali budite svesni toga da on baš ne voli ni totalnu podređenost. Ne kritikujte svog Lava, pogotovo ne u društvu! Ne kudite njegovu ekstravaganciju.

DEVICA

Budite emotivno jaki, naročito u danima kada Devica kritikuje baš sve što uradite. Pre nego što se potpuno posvetite igri zavođenja, potrudite se da sebi obezbedite status dobrog prijatelja. Shvatite da Devica može biti uznemirena i haotična do granica paranoidnog ponašanja u vezi sa bilo čime. Pokažite da cenite težinu njegove profesije. Budite intelektualni pandan ovog znaka – u odnosu sa Devicom mora da postoji istinsko razumevanje umova. Nikada ne kritikujte sebe. Ne potkopavajte poverenje Device u bilo kom smislu. Ne „zujite“ okolo sa drugim ljudima, čak i kada je to smišljeno u cilju privlačenja pažnje.