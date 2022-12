Izračunajte svoj broj i saznajte šta vas čeka u 2023: Četvorke mogu da promene svoj život

Izračunajte svoj broj na osnovu datuma rođenja i saznajte šta vama otkriva godišnja numerološka prognoza za 2023. godinu!

Potrebno je da saberete sve cifre iz datuma rođenja. Na primer, ako ste rođeni 12.5.1982., saberite na sledeći način 1+2+5+1+9+8+2= 28. Zatim saberite 2+8=10.

Potrebno je da svedete na jednu cifru pa računate 1+0=1 U ovom slučaju lični broj je Jedinica.

Izračunajte svoj lični broj i saznajte šta vama predviđa godišnja numerološka prognoza za 2023. godinu!

Jedinica

Mnogi putevi se otvaraju u 2023. godine, mogu se otvoriti neke nove stranice u knjizi života. Vreme je da počnete u novom pravcu i da sebe stavite na prvo mesto u tom procesu.

Postoji prilično sebična energija u ovom broju, ali ovaj put je zapravo dobra stvar, jer će vam omogućiti da zaista postanete ozbiljni u potrazi za onim što želite i što vas čini srećnim.

Možda ćete imati trenutke ove godine kada vam se čini kao da stojite na ivici nečeg velikog, ali nemojte dozvoliti da vas ove avanture zaplaše. Idete za onim što želite i očekuju vas čak stvari za koje nikada niste znali da želite.

Spremite se da maksimalno iskoristite svoj novi početak.

Dvojka

2022. je bila godina u kojoj ste sebe stavili u središte dok ste tražili nove vidike za istraživanje i nova putovanja. Iako ste naučili mnogo o tome kako da budete puni samopouzdanja, sposobni ste da u 2023. godini napravite korak unazad i povežete se s drugim ljudima pre nego što krenete u bilo kom određenom pravcu.

Tokom ovih dvanaest meseci, imaćete šanse da ojačate veze koje su možda stavljene u drugi plan dok ste bili toliko zauzeti ostvarivanjem svojih snova prošle godine.

Ovo je vreme za odgovornost prema drugima. Uverite se da nosite svoju težinu i da ne ostavljate drugima više nego što mogu da izdrže. Ako se osećate usamljeno, onda bi mogli da se posvetite jačanju trenutnih veza, kao i na izgradnju novih.

Dajte prioritet kvalitetu i posvećenosti novim vezama, ne uspostavljajte samo površna poznanstva. Ovo je takođe sjajna godina za pronalaženje ljubavi ili da poboljšate ljubav ako ste još u vezi. Vaše veze su ove godine u centru pažnje.

Trojka

Vreme je da otvorite prozor i udahnete svež vazduh 2022. je bila godina u kojoj ste igrali svoju ulogu u odnosima i bili tu za druge ljude, ali postoji prilično drugačija vibracija koja utiče na vas sada kada uđete u 2023.

Ovo je godina istraživanja i kreativnosti, godina kada možete da upoznate ljude i istražite koncepte o kojima niste ni sanjali, a svi oni imaju moć da potpuno promene vašu svakodnevnu stvarnost.

Vaš najvažniji zadatak je da shvatite da je vreme da se bavite vašim životom i posvetite stvarima koje su važne za vaš život i razvoj. Ovo može da donese velike promene u smislu vašeg društvenog života, moguće su lepe, nove i zanimljive situacije.

Ako pokušate da se sakrijete od ovih promena ili poričete da se one događaju, do kraja godine ćete se osećati prazno, kao da ste propustili nešto vredno na što ste dugo čekali. Otvorite vrata života za promene.

Četvorka

U 2023. godini očekuje vas energija koja je vezana za povratak osnovama. Biće potrebno da malo zasučete rukave. Sada kada ste se povezali sa sličnim umovima i svežim licima, vaša je dužnost da odgovarate za sebe. Gde ste odustali od preuzimanja odgovornosti za sebe? Jeste li dozvolili da nekoliko stvari propadne?

Vreme za takvo ponašanje je prošlo i tokom ovog dvanaestomesečnog perioda, morate iskoračiti i biti voljni da uložite u posao. Bez ovog napora, teško ćete dobiti ono što smatrate da s pravom zaslužujete – uspeh će doći tek kada preduzmete korake da zaista zaradite.

To ne znači da će cela ova godina biti isključivo radna, ali da ako želite da stignete do cilja i nagrada koje vas tamo čekaju, morate prihvatiti činjenicu da to niko ne može da postigne umesto vas. Ovo je vaše putovanje, ničije drugo.

Petica

Jeste li spremni da uzdrmate stvari? Prošle godine ste bili fokusirani isključivo na obaveze i zadatke. Možda niste imali mnogo prostora da se opustite ili zastanete na nekom zanimljivom delu životnog puta, ali 2023. je vaša godina.

Ovo je broj slobode i promene. Može se sa sigurnošću reći da će se stvari drastično promeniti za vas u narednih dvanaest meseci. Predstojeća godina uči vas prilagođavanju i istraživanju opcija koje su vam dostupne, a ako vam se ne sviđa ono s čime radite, onda je možda vreme da se istaknete i stvorite neke nove mogućnosti za sebe.

Velike su šanse da će vaš život izgledati znatno drugačije na kraju 2023. nego na početku. Glavna stvar koju treba da zapamtite je da je mudrije prihvatiti ove promene nego pokušavati da ih zaustavite, jer što se više opirete, stvari će vam kasnije postati komplikovanije. Promena je u vazduhu!

Šestica

Vaš život se verovatno prilično promenio tokom 2022. – i to na više načina. Možda ste se našli u novoj životnoj situaciji ili ste možda započeli novi posao koji je bio odstupanje od onoga što ste radili ranije, ili je možda postojao odnos koji je izazvao zaokret u vašoj putanji.

Sada se, međutim, prašina slegla. Počinjete da razumete svoju novu stvarnost na dubljem nivou. Glavna tema za Šestice su odnosi, koji su zaista delovali ledeno u 2022. godini.

Sve te promene koje su stvorile nove situacije omogućile su puštanje novih korena, jačanje veza i potpuniju integraciju u vaš život. Odličan je trenutak da razmišljate u terminima “mi”, a ne “ja”, jer je poslednjih godinu dana sve bilo fokusiranje na sopstvene potrebe.

To više nije slučaj. Sada osećate i saživeli ste se s duhom zajedništva.

Sedmica

Proveli ste 2022. godinu zbližavajući se s ljudima, ali postoji sasvim drugačija vibracija u 2023. godini. Sedmica se odnosi na introspekciju i postizanje boljih odnosa sa sobom na dubljem nivou. Ovo možda ne zvuči baš uzbudljivo, a u stvari možda i ne izgleda tako spolja, ali to ne znači da nećete imati važne trenutke u 2023. godini, jednostavno da su manje očigledne prirode.

Prolazite kroz brojne osobne promene dok se navikavate na svoj život i biće vam potrebno vremena da neke od njih obradite. To je ono što radite ove godine.

U narednim mesecima će biti mnogo trenutaka kada ćete osvestiti određene situacije. Ovi trenuci će vam pomoći da prikupite nove rezerve moći i hrabrosti, a to je takođe dobra stvar – biće vam potrebno u ovoj godini.

Što se tiče 2023., vreme je da se fokusirate na to da postanete najbolja verzija sebe. Radite na onome unutra i to će se pozitivno manifestovati spolja.

Osmica

Vreme je da preuzmete moć koja vam je bila van domašaja poslednjih nekoliko godina. U 2022. očekuje vas napredak na više polja ako se dovoljno potrudite. Možda ste se u prethodnoj godini osećali kao manje efikasni, ali u 2023. imate priliku da to ispravite i izborite se za uspeh kojem težite.

Bez obzira osećate li kao da imate vrlo malo mogućnosti u životu ili kao da ste već zaslužili svoje uspehe, nove prilike se nude pred vama i šanse da postanete jača verzija sebe.

Ovo nije godina koja trpi zonu komfora pa budite spremni na to da ćete biti u centru pažnje, kao i da ćete u nekim situacijama morati da rizikujete. Vreme je da svima, a posebno sebi, pokažete šta možete.

Devetka

2023. označava važnu završnu fazu za vas. Na mnogo načina, ova godina je sjajna, otvara vaša jedra za nove pustolovine. Potiče vas da napredujete, ali je istovremeno i godina mira.

Aktivno prihvatite otpuštanje onoga što vam nije potrebno i dovođenje stvari do kraja. Veze se mogu završiti kada određeni ljudi napuste vaš život, ili možda postoje uverenja koja imate dugo vremena i kojih se morate osloboditi.

Ovo je trenutak i za detoksikaciju, za čišćenje tanjira, ali za čišćenje misli i emocija. Ne dozvolite da vam nove prilike odmiču.

Pronađite mir u sebi i verujte da ćete biti na pravom mestu u pravo vrjeme.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.