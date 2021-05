Danas počinje manifestacija „Muzeji za 10“

BEOGRAD – Vojni muzej, Muzej vazduhoplovstva i Galerija Doma Vojske Srbije u Beogradu besplatno će otvoriti vrata svim posetiocima tokom manifestacije „Muzeji za 10”, koja se od danas do 18. maja održava pod sloganom „Budućnost muzeja: Nove ideje, nove prakse“.

Posetioce Vojnog muzeja će dočekati stalna izložbena postavka na Kalemegdanu i izložba „Junaci otadžbine, poginuli tokom NATO agresije 1999. godine“ u Galeriji u Balkanskoj ulici, svakog dana od 10 do 17 sati, a u subotu 15. maja od 10 do 20 sati, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Besplatan obilazak stalne izložbene postavke u Muzeju vazduhoplovstva omogućen radnim danima i u nedelju u vremenu od 9 do 17 časova, a u subotu 15. maja od 9 do 22 časa. Izložbu „April 41“ u Galeriji Doma Vojske Srbije posetioci će moći da obiđu svakog dana tokom trajanja manifestacije u vremenu od od 10 do 22 časa.

Stalna muzejska postavka Vojnog muzeja prikazuje razdoblje dugo 14 vekova – borbe za slobodu od naseljavanja Slovena na Balkan, stvaranja prvih južnoslovenskih srednjevekovnih država, do poslednjih ratnih dešavanja tokom devedesetih godina prošlog veka.

Susrećući se sa najraznovrsnijim primercima oružja, vojne odeće i uniforme, zastava, odlikovanja, fotografija i umetničkih dela, posetioci mogu da steknu uvid u nacionalnu istoriju i kulturu i u različite tekovine civilizacije koje su se susretale na našim prostorima.

Izložbena postavka „Junaci otadžbine, poginuli tokom NATO agresije 1999. godine“ (u Balkanskoj ulici br 38) posvećena je poginulim i nestalim braniocima otadžbine za vreme oružanih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije od 10. februara 1998. godine i tokom dvoipomesečne agresije NATO u proleće 1999. godine. Fotografije i lični podaci poginulih i nestalih boraca izloženi su prema jedinstvenom azbučniku.

Stalna postavka Muzeja vazduhoplovstva, smeštena na 6.000 kavadratnih metara, obuhvala gotovo čitav vek avijacije, predstavljen eksponatima od pionirskog perioda do modernog doba. U Muzeju postavljeno je više od 70 originalnih aviona, hidro-aviona, helikoptera i jedrilica, više desetina avionskih motora i druga oprema i delovi.

Izložba „April 41“ u Galeriji Doma Vojske Srbije, upriličena povodom osamdesete godišnjice od početka Drugog svetskog rata, podseća kako je u aprilu 1941. godine na surov i nemilosrdan način napadnuta jedna savremena, suverena evropska država, uz katastrofalne posledice po ljudske živote njenih građana i njene tekovine. Na izložbi su prikazani brojni predmeti, fotografije i dokumenta koji svedoče o težini sukoba, snazi volje naroda i sudbinama pojedinaca. Među eksponatima su i delovi aviona korišćenih u borbama nad Beogradom i drugim mestima Jugoslavije, lični predmeti jugoslovenskih pilota i drugih pripadnika jugoslovenske vojske koji su herojski branili svoju otadžbinu. Izložba je nastala u saradnji Muzeja vazduhoplovstva, Vojnog muzeja, Vojnog arhiva i Medija centra „Odbrana”, pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Manifestacija „Muzeji za 10” nacionalna je muzejska inicijativa, najveća u Srbiji i jedinstvena u Evropi, koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u našoj zemlji održava sedmi put. Više od 90 muzeja i srodnih institucija širom Srbije, ove godine učestvuju na manifestaciji koja za vreme svog trajanja od 12. do 18. maja, obeležava Evropsku noć muzeja (15. maj), Međunarodni dan muzeja (18. maj) i Nacionalnu nedelju muzeja.

