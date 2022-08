Koncert “Kosheen” obeležio drugo veče Bir festa

BEOGRAD – Britanski elektro dens bend “Kosheen” obeležio je sinoć drugo veče 19. izdanja Beer fest u Beogradu svojim energičnim koncertom na Glavnoj bini festivala, a liderka grupe Šejn Evans specijalno za Tanjug je kaže da joj je uvek izuzetna privilegija da dolazi u Srbiju i želela bi da to bude često.

„Istina, nije nas bilo neko vreme kod vas, i veoma mi je žao zbog toga. Uželeli smo se Beograda i Srbije. Bilo je planova i poziva da ponovo dođemo na Exit festival, baš na jubilej 20. rođendana, ali korona nas je u tome sprečila. Nadamo se da ćemo vam doći ponovo na neki od sledećih izdanja Exita, možda već sledeće godine. Slomilo mi se srce što nismo tada bili u Srbiji. Uvek nam je velika čast da budemo sa vama“, sa puno emocija je govorila Evans, pevačica i tekstopisac grupe „Kosheen“.

„Moram priznati da smo od srpske publike uvek dobijali ogromnu ljubav, radost, pružali ste nam neverovatnu podršku, ljubaznost koja nam je veoma dragocena. Želimo da vam češće dolazimo. Nadam se da će se to i ostvariti. Osećam da smo zapravo veoma rasli i razvijali se kao bend upravo sa Srbijom. Karijeru smo i počeli u vreme kad smo prvi put gostovali kod vas“, podsetila je liderka benda uz veliki osmeh.

Nastup ovog trija je počeo pola sata pre ponoći i okončan je malo pre jedan sat, i tokom tih 70 minuta publika je uživala u velikim i zaraznim hitovima grupe, a pevačica je nekoliko puta pustila suze, iz velike radosti što je ponovo u susretu sa srpskim auditorijumom.

Nekada veoma slavni sastav iz Bristola ranijih godina veoma često je imao koncerte u Srbiji i Beogradu.

Oni su zapravo bili gosti među prvim izdanjima Exit festivala 2001. godine, kao jedno od retkih tada aktuelnih imena svetske muzičke scene koji su došli u našu zemlju.

„Volimo festivale, imaju svoje draži, što znači – tu si, unutar priče, i moraš napraviti taj efektan „udarac“, jer imaš samo sat vremena. I u tih sat treba da pružiš sve od sebe“, objasnila je svetski slavna muzičarka.

Kasnije su se vraćali još nekoliko puta na Exit, a gostovali su i u Beogradu više puta (Dom omladine – DOB).

Atrakciju benda čini upravo harizmatična pevačica Šejn Evans, a ovaj trio predstavljaju takođe pisci tekstova i producenti Marki Ledž i Daren Dekoder, koji su sinoć takođe bili sa njom na Glavnoj bini Beer festa.

„Nastup na festivalu naravno sasvim je drugačiji nego kad imamo naš samostalan koncert. Opet, Beer fest, kao i Exit, sjajna je prilika da vidite neke kolege koji će vam možda privući pažnju i ostaviti jak utisak, oduševiti vas. Zato su dobri festivali, da vidimo i druge muzičare, kao i šarenoliku publiku koja će kasnije možda postati naša, i prilika da sretnemo neke ljude koji će nas toliko impresionirati na prvi pogled da ćemo poželeti da ih zagrlimo i poljubimo“, zaključila je Evans.

Samo ime “Košin” nastalo je na osnovu imena čuvenog indijanskog ratnika severnih Apača – Kočiza.

Kosheen ekipa je tokom ove noći na beogradskom Ušću veššo napravila presek pesama sa svojih pet studijskih albuma – “Resist” (2001), “Kokopelli” (2003), “Damage” (2007), “Independence” (2012) i “Solitude” (2013).

Euforija je nastala naravno sa izuzetnim, vrhunskin, dinamičnim hitovima “Catć”, “Hungry”, “Hide U”, “Slip & Slide- Suicide”, “Empty Skies”.

Uz veoma suptilnu komunikaciju sa publikom Šejn Evans je sa suzama u očima uživala u razmeni energije sa nepreglednim brojem publike (više desetina hiljada posetilaca) i podarila numere „Demonstrate“, „Face in a Crowd“, „I Want It All“, „Damage“, „Resist“, „Cover“, „Harder“, „Boy in the Picture“, „Suzy May“.

Snažan preokret toka koncerta nastaje sa numerom „All In My Head“, gde je masa horski pevala stihove, što se nastavilo sa naslovima „Hungry“, „Up2U“, „Pride“ i posebno sa numerama „(Slip & Slide) Suicide“ i „Empty Skies“.

Naravno, najveći hitovi su kao idealna poslastica ostavljeni za sam kraj na bis – „Hide U“, „Catć“ i – pesma „Louder“.

(Tanjug)

