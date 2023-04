Preminuo zoolog i režiser MASANORI Hata

TOKIO – Japanski zoolog i režiser Masanori Hata, koji je sebi postavio kao životni cilj da povezuje ljude i životinje, preminuo je u 88. godini.

Hata, napoznatiji po filmu „Avanture Mila i Otisa“ (The Adventures of Milo and Otis) o prijateljstvu između mačke i psa, navodno je preminuo od srčanog udara, prenosi BBC.

Hata, čiji je pseudonim bio Mutsugoro, većinu života proveo je na ranču na

ostrvu Hokaido na severu Japana, gde je živeo sa suprugom, ali i smeđim medvedima, konjima i psima raznih rasa i veličina.

