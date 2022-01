AP: Đoković najvažniji pravoslavni praznik provodi u pritvoru

MELBURN – Prvi teniser sveta Novak Đoković, bez obzira na to ko je napravio grešku sa vizom ili izuzećem od vakcinacije, provodi jedan od najvažnijih pravoslavnih praznika u jednom australijskom imigracionom hotelskom pritvoru, gde radi na razrešavanju spora oko deportacije, piše američka agencija AP.

Kako navodi agencija, Đoković je primao pozive iz Srbije, među kojima su i pozivi njegovih roditelja i predsednika Srbije, u nadi da će mu podići raspoloženje.

PTPA: Novak će sam podeliti činjenice oko pritvora

Asocijacija profesionalnih tenisera (PTPA), čiji je jedan od osnivača Novak Đoković, saopštila je da je najbolji teniser sveta nalazi u dobrom stanju i da je zatražio da mu dopuste da on lično podeli činjenice oko svog pritvora, kada on to odluči.

Kako se ističe, PTPA je u bliskom kontaktu sa Đokovićem, njegovom porodicom, savetnicima, zvaničnicima vlade i čelnicima Australijan opena.

Australijske vlasti ispituju vize tenisera; Endrjuz: Đoković nije u zatočeništvu

Australijske vlasti su saopštile da ispituju i vize drugih stranih tenisera, a ministarka unutrašnjih poslova Karen Endrjuz rekla je da Novak Đoković nije u zatočeništvu.

„On je slobodan da ode u bilo koje vreme kada to odluči i granične snage će to zapravo olakšati“, rekla je ona u intervjuu za „Kanal 9“, prenosi BBC.

Nik Kirjos podržao Novaka Đokovića

Australijski teniser Nik Kirjos podržao je Novaka Đokovića kome su australijske vlasti ukinule vizu i koji se nalazi u hotelu za izbeglice u Melburnu.

„Vakcinisao sam se zbog drugih i zdravlja svoje majke, ali ovo kako se nosimo sa Novakovom situacijom je loše, zaista loše“, napisao je Kirjos na društvenim mrežama i dodao: „Smešne su šale koje pravite, naslovi i sve te stvari. Novak je jedan od velikih šampiona, ali na kraju krajeva, on je čovek. Budite bolji“.

(Tanjug)

