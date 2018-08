Da li je Đoković potcenjen šampion?

Džon Verthajm, novinar poznatog magazina „Sports Illustrated“, u poznatoj kolumni „Mail bag“ bavio se pitanjem da li je Novak Đoković potcenjen šampion.

Sistem tako funkcioniše da čitaoci ovog američkog portala šalju elektronske pošte (mejlove) Verthajmu, koji im potom odgovara i to sve stavlja u jedan tekst.

Navijači širom SAD su poslali svoja mišljenje Džonu, a većina se složila da je Novak i te kako potcenjen, u odnosu na Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Neil Gramar iz Toronta pohvalila je srpskog tenisera, napisavši ‘mail’ Džonu u kojem je navela da je Novak trinaestostruki Grend slem šampion, ima bolji međusobni skor od Rafe i Rodžera, sjajan je sportista, priča nekoliko jezika, bavi se humanitarnim radom, ali opet nije toliko cenjen.

„Za mene je ovde glavni odgovor da se ‘Republika Tenis’ uvek više bavila Federerom ili Nadalom. I kada se Đoković pojavio rivalitet dva igrača postao je ‘trivalitet’, a navijači su odreagovali ovako – ‘Odabrao sam stranu (Rodžer ili Rafa) i sada sam u vezi'“, pojašnjava Verthajm i dodaje:

🎾 Mailbag: Why Novak Djokovic is underappreciated, appreciating Mikhail Youzhny and Daria Kasatkina, and a definitive explanation of how new string technology has transformed tennis (by @jon_wertheim)

— Sports Illustrated (@SInow) August 2, 2018