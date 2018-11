Djoković: Hačanov je zaslužio trofej

Srpski teniser Novak Djoković rekao je da je Rus Karen Hačanov zaslužio danas da pobedi i osvoji masters u Parizu.

Djoković je izgubio od Hačanova sa 5:7, 4:6 i pretrpeo prvi poraz u petom finalu mastersa u Parizu.

„Čestitam Karenu, odigrao je sjajan meč i zaslužio je trofej. Želim mu uspeh i u budućnosti. Ovaj turnir ima veliku istoriju, publika je ovde sjajna, ima veliku strast prema ovom sportu“, rekao je Djoković posle meča.

Hačanov je osvojio najveću titulu u karijeri, a postao je prvi ruski teniser koji je osvojio masters još od Nikolaja Davidenka 2009. godine.

„Ovo je moja najveća titula u karijeri, srećan sam što ću na ovakav način završiti sezonu, pobedom protiv Novaka Djokovića i osvajanjem mastersa. To je san koji se ispunio. Djoković će od sutra biti prvi na svetu i to sve objašnjava. Čestitam mu na sjajnom povratku, on je inspiracija za mnoge igrače i pravi šampion“, rekao je Hačanov.

On će sa 18. skočiti na 11. mesto na sutrašnjoj ATP listi.

„U sledećoj sezoni ću nastaviti da radim sa mojim timom, da napredujem, želim da se borim protiv igrača kakav je Novak, na najvećim turnirima. Nadam se da ću ga jednog dana stići i sve što je on ostigao, ali to će biti veoma teško“, naveo je Hačanov.

(Beta)