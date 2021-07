Engleska posle drame i  „sumnjivog penala“ u 104. minutu do finala (video)

Fudbalska reprezentacija Engleske prvi put u istoriji plasirala se u finale Evropskog prvenstva, pošto je večeras na Vembliju savladala Dansku 2:1 posle produžetaka.

