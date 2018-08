Ganuće vas: slavni teniser plače kao dete (video)

Marej je nakon trosatnog maratona uspeo da savlada Rumuna Mariusa Kopila 7:6 (5), 3:6, 7:6 (4).

Nakon izuzetno iscrpljujućeg meča Marej je doživeo i emotivni slom. Seo je na klupu i počeo da plače. Stavio je peškir na glavu, nije mogao da zaustavi suze…

Just thanks for your emotions… 😍🙏 #CitiOpen pic.twitter.com/w89E3sCzJg

Bivši najbolji teniser sveta zbog povrede kuka je pauzirao godinu dana. Doživeo je veliki pad na ATP listi, trenutno je 832. teniser sveta. Iako je jasno da nije ni blizu nivoa na kom je bio, plasman u četvrtfinale je nagoveštaj da se polako vraća…

Emotivna reakcija Mareja dirnula je i suprugu srpskog tenisera Novaka Đokovića…

Go @andy_murray 💪💪💪 this is what love for sport is! @JudyMurray ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/gwep7us7XP

— Jelena Djokovic (@JelenaRisticNDF) August 3, 2018