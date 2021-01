Hteo da se tuče sa Đokovićem i omalovažavao ga, sada priča u superlativu o Srbinu

Nekadašnji američki teniser Endi Rodik istakao je da Novak Đoković ima velike šanse da osvaja grend slemove i u 2021. godini. Rodik je kazao da Đoković mora biti favorit i Vimbldonu, na kojem je pet puta trijumfovao u karijeri.

“Novak Djokovic Beat Me Like A Drum” – Andy Roddick https://t.co/hpBNa3I9bY pic.twitter.com/mcWZFY10ny — EssentiallySports (@sports_ess) March 26, 2020

„Volimo da ističemo da je Rafa šljakaš, Novak igrač za tvrdu podlogu, a Rodžera kao kralja Vimbldona“, počeo je Rodik.

„Ali Novak je u stvari osvojio pet titula na Vimbldonu od 2011. godine. Daleko je najdominantniji igrač na Vimbldonu u protekloj deceniji i to je nešto o čemu se ne priča dovoljno. Dva njegova najveća rivala u Londonu u tom periodu – Endi Mari i Rodžer Federer – možda neće biti potpuno spremni, pa mislim da je Đoković očigledni favorit tamo.“

Njegov sunarodnik Džim Kurijer, koji je četiri puta trijumfovao na grend slemovima, takođe je govorio o šansama srpskog igrača, istakavši da gotovo izvesno osvaja pehar u Melburnu.

„Novak osvaja Australijan open po deveti put. To su sigurice, kao kada se deca igraju kuglanja sa štitnicima. Sramotno je, ali to je ono što su nas zamolili. Idem sa time (prognozom). Novak je već toliko dugo dobar na Australijan openu. Ne želite tamo da se kladite protiv njega“, zaključio je Kurijer.

Amerikanac, koji je svojevremeno bio i prvi reket sveta pre početka dominacije Federera, kasnije i Nadala i Đokovića, imao je sa srpskim teniserom neke veoma dramatične mečeve ispunjene tenzijom.

Rodik je u to vreme omalovažavao Novaka, sumnjao u njegove povrede i to što je u tom periodu karijere često predavao mečeve usled alergije koja je uzrokovala probleme sa disanjem. Tako su se svojevremeno posle jednog meča na US openu 2008. godine Đoković i Rodik umalo potukli u svlačionici, prema priznanju samog Amerikanca.

Ipak, sada je dao izjavu zbog koje će biti simpatičan Novakovim navijačima, u kojoj je iskreno rekao ono što misli, a što se ne poklapa sa ustaljenim mišljenjem teniskog sveta, posebno ne onog na zapadu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.