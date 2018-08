Kakva bruka! Ovo je nova nepravda prema Đokoviću (video)

Novak Đoković će u četvrtak morati da igra i u singlu i u dublu na terenu Rodžers kupa. Prvo ga čeka meč osmine finala protiv Grka Cicipasa. Ovaj duel možete pratiti na programu od 18.30.

Falling in love with this city once again…@DjokerNole defeats Toronto local Polansky 6-3 6-4 to reach third round.#RogersCup pic.twitter.com/v4DAi1kaJ2

— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2018