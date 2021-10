Košarkaši Zvezde večeras protiv Albe

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati dočekuju berlinsku Albu u petom kolu Evrolige u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Na nama je do dobrom igrom dođemo do kontrole kvaliteta njihove igre i da im ne dozvolimo da oni nametnu svoj ritam. Posle dugo vremena imamo situaciju da igramo u Pioniru evroligašku utakmicu pred našim navijačima. Ako bude atmosfera makar približna onome kako je znalo da bude na utakmicama Evrolige ovde, sigurno da će to biti veoma značajno za nas“, istakao je trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.

Luka Mitrović kaže da će koncentracija biti ključan faktor u večerašnjem duelu.

„Očekuje nas jedan kvalitetan tim, koji ima dosta problema sa povredama na početku sezone i zbog toga je bilo dosta oscilacija u njihovim rezultatatima i igri. To je svakako tim koji, ako mu se dozvoli da igra kako ume, može da napravi problem svakoj ekipi, pa tako i nama. Fokus 40 minuta, pre svega u odbrani, da iskoristimo sve njihove slabije strane u skraćnoj rotaciji. Nadam se da ćemo pred punim tribanama doći do nove pobede“, rekao je Mitrović.

Crveno-beli su nakon pet utakmica u kratkom vremenskom periodu imali malo više vremena da se osveže pred duel sa nemačkom ekipom.

„Svakako je prijalo posle četiri-pet mečeva u sedam dana. Odmorili smo, napunili smo baterije koliko-toliko i imali prvi-drugi put u sezoni da spremimo meč kao ljudi. Svakako ori dočekujemo meč“, zaključio Mitrović.

(Tanjug)

