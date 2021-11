Krajinović i Lajović motivisani pred početak Dejvis kupa

Srpski teniser Filip Krajinović rekao je danas da su treninzi i takmičenja u reprezentaciji posebni i da ekipa jedva čeka da joj se u Insbruku za mečeve u Dejvis kupu priključi prvi igrač sveta Novak Djoković.

„Dve godine je proteklo od Madrida, od turnira koji je svima nama najdraži u toku godine, a to je kada igramo u reprezentaciji Srbije, za svoju zemlju i narod. Uvek nam je velika čast, odgovornost i zadovoljstvo biti deo tima Srbije, za nas su to uvek posebni dani kada smo svi zajedno, kada se družimo i zajednički svim snagama radimo na istom zadatku koji nema cenu jer je reč o borbi za trijumf Srbije“, rekao je Krajinović, preneo je Teniski savez.

Srpska reprezentacija priprema se u Insbruku za početak grupne faze Dejvis kupa.

Sa selektorom Viktorom Troickim i trenerom Dušanom Vemićem, osim Krajinovića rade i Dušan Lajović, Miomir Kecmanović i Nikola Ćaćić, a uskoro bi trebalo da im se priključi Novak Djoković, koji je u subotu igrao polufinale završnog ATP turnira u Torinu.

„Jedva čekamo da nam se pridruži Novak i da budemo kompletni, da nastavimo još jačim tempom rad na terenu i maksmimalno spremni dočekamo takmičarski deo finalnog turnira Dejvis kupa“, dodao je Krajinović.

Takmičenje u Dejvis kupu trajaće od 25. novembra do 5. decembra, a ekipe su podeljene po grupama i igraće u Insbruku, Torinu i Madridu. Srbija je u Grupi F sa Austrijom i Nemačkom.

Prvi meč Srbija igra 26. novembra protiv domaćina Austrije, a dan kasnije sledi duel sa Nemačkom. Obe pobede donose plasman u četvrtfinale i novi meč u Insbruku sa pobednikom Grupe C koji je zakazan za 30. novembar. Zbog karantina koji je Austrija danas uvela, svi mečevi Dejvis kupa odigraće se bez publike.

Krajinović je rekao da ekipa dobro poznaje protivničke igrače.

„Iako nisu u najjačim sastavima, to nam ne dozvoljava opuštanje, mi ćemo u mečeve uči svom snagom i silom da obavimo zadatak na najvišem nivou i verujem da nema bojazni po pitanju ishoda ovih mečeva, kao i četvrtfinala. Verujem u nas, verujem da ćemo prvi deo ispita finalnog turnira Dejvis kupa obaviti desetkom u Insbruku i na isti način nastaviti u Madridu, sve do finala i titule“, naveo je Krajinović.

Lajović je rekao da je zadovoljan radom i uslovima u Insbruku.

„Zaspimo i probudimo se u pravom raju, u srcu Alpa, u magiji prirode koju, iako smo kroz tenis proputovali ceo svet, do sada nismo doživeli. Imamo sve uslove za sjajan rad koji će verujem doneti i jedini rezultat koji želimo, a to je osvajanje ‘salatare’ „, rekao je on.

Lajović je rekao da su igrači razočarani što neće biti publike i velike podrške za Srbiju u Austriji, ali da su zadovoljni što takmičenje nije otkazano.

„Ništa nam ne manjka, ne osećamo ni lokdaun jer nam je organizator priuštio sve uslove. Jedino što će nas osvestiti da ipak nije sve kao pre je to što neće biti publike. Navikli smo već na turnirima po svetu na ovakve situacije, ali nikada pre za reprezentaciju nismo igrali pred praznim tribinama. To ne znači da ćemo biti manje motivisani, u svaki meč ulazimo maksimalno oprezni i sa istim žarom za pobedom“, dodao je on.

U četvrtfinale plasiraće se i dve najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih grupa, a oni će četvrtfinala igrati u Madridu 1. i 2. decembra.

