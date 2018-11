Kristijano Ronaldo ispao NESPRETAN – i ukrao deo Novakove slave na meču sa Iznerom (video)

Pazi, draga! CR7 htio da uhvati lopticu, Georgina dobila u glavu, a Novak Đoković glatko je pobedio Džona Iznera u svom prvom meču u Londonu rezultatom 6-4, 6-3, a deo slave odneo mu je Kristijano Ronaldo koji je nespretnom reakcijom nasmejao okupljene, prenose sportski mediji.

Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor…@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2018