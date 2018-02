Mekolum ubacio 50 poena, Džejms doneo pobedu Klivlendu

Košarkaši Portlanda pobedili su u noći izmedju srede i četvrtka ekipu Čikaga sa 124:108, dok su pobede u NBA ligi upisali i Klivlend i Boston.

Portland je do trijumfa predvodio Si Džej Mekolum, koji je postigao 50 poena, što je njegov rekord karijere. On je 28 od tih 50 poena ubacio u prvoj deonici i tako postao rekorder franšize po broju poena u jednoj četvrtini.

Njega su najbolje pratili Demijan Lilard sa 13 i Jusuf Nurkić koji je ubacio 12 poena uz devet skokova.

U redovima Bulsa najbolji je bio Zek Lavin sa 23 poena.

Portlandu je ovo bila sedma pobeda u poslednjih osam mečeva, dok je Čikago upisao četvrti uzastopni poraz.

Košarkaši Klivlenda i Majamija odigrali su neizvestan meč u kojem su na kraju slavili Kavalirsi sa 91:89.

Lebron Džejms je meč završio sa 24 poena, a pobedu svojoj ekipi na domaćem terenu doneo je sjajnom odbranom u poslednjem napadu Majamija kada je sprečio Džejmsa Džonsona da uputi šut ka košu.

Čening Fraj je za pobednički tim dodao 16, a Ajzea Tomas 13 poena.

Na drugoj strani istakao se Goran Dragić sa 18 poena, a najbolje ga je pratio Džoš Ričardson sa 15.

Klivlendu, koji je odigrao prvi meč bez povredjenog Kevina Lava, ovo je bila 30. pobeda od početka sezone, dok Majami sada ima trijumf manje.

Košarkaši Bostona slavili su protiv Njujorka sa ubedljivih 103:73.

Teri Rozier je vodio Seltikse do pobede sa tripl-dabl učinkom od 17 poena, 11 skokova i 10 asistencija. On je tako postao tek drugi košarkaš u istoriji koji je stigao do tripl-dabla u prvom meču koji je počeo kao starter.

U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Enes Karter sa 17 poena i isto toliko skokova.

Košarkaši Finiksa pobedili su Dalas sa 102:88. Finiksu je ovo bila prva pobeda posle pet vezanih poraza, dok je Dalas nastavio lošu seriju upisavši osmi poraz u poslednjih devet mečeva.

Orlando je pobedio Los Andjeles lejkerse sa 127:105, Filadelfija je upisala i četvrti poraz u nizu, pošto je prošle noći izgubila od Bruklina sa 116:108, Indijana je bila bolja od Memfisa sa 105:101, dok je Šarlot slavio protiv Atlante sa 123:110.

(Beta)