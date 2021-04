Neviđeni skandal u tenisu: Sudija teniserki ukrao gem (video)

Na VTA turniru u Bogoti dogodilo se nešto što tenis ne pamti. Sudija je doslovno ukrao gem australijskoj teniserki Astri Šarmi.

Sve se izdešavalo pri rezultatu 1:1 u trećem setu, kada je 134. igračica planete vodila 0:30 na servis Italijanke Đulije Gato-Montikone koja je na kraju slavila sa 4:6, 7:5, 6:1.

Update: WTA supervisor said I should learn my lesson and focus more on the score instead of my tennis in the future 👍 my confusion is not an excuse https://t.co/JbirOMzObE

— Astra Sharma (@astrasharma) April 6, 2021