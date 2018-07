Novak protiv sudije, publike i odličnog Edmunda do četvrtog kola Vimbldona (video)

Đoković je sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 savladao Edmunda u trećoj rundi ovogodišnjeg Vimbldona, ali je taj susret obeležila sramotna greška arbitra u stolici Džejka Garnera, prenose sportski mediji.

Đoković je u sedmom gemu četvrtog seta imao dve brejk lopte, 15:40 i odigrao je štop volej posle kojeg je loptica dva puta udarila u polje Edmunda.

So the ball bounced twice and then it went out. Nole screwed over twice!

Well done Jake Garner and Kyle Edmund 👏👏👏 #Wimbledon pic.twitter.com/XFGp5wIG58

— Nick (@NoleLondon) July 7, 2018