Otkriven Đokovićev protivnik: Preko Francuza do prve pobede u dva meseca

Najbolji srpski teniser Novak Đoković prvu pobedu posle dva meseca tražiće protiv Francuza Benoe Pera u drugom kolu mastersa Majamija, dok se u istoj rundi Filip Krajinović sastaje sa Britancem Lijamom Brodijem.

Per je do duela sa Novakom došao posle preokreta nad Nemcem Mišom Zverevim 1:6, 6:1, 6:2, a Brodi je do Krajinovića stigao preko Amerikanca Bjorna Fratanđela 7:6 (7:5), 6:3.

Đoković je poslednji trijumf, pre operacije lakta i poraza od Hjeona Čunga i Tara Danijela, ostvario 20. januara na Australijan openu protiv Alberta Ramos-Vinjolasa 6:2, 6:3, 6:3.

Ukoliko Srbi slave u pomenuta dva duela međusobno će se sastati u trećem kolu turnira na Floridi.

Na drugom mastersu u sezoni učestvuju još trojica njihovih sunarodnika, Viktor Troicki na startu igra protiv Denisa Šapovalova (Kanada), Dušan Lajović protiv Orasija Zebaljosa (Argentina), a Miomir Kecmanović protiv Denisa Istomina (Uzbekistan).

