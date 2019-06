Prlainović: Publika nas nosila; Mitrović: Pamtiću ceo život

BEOGRAD – Srpski vaterpolisti Andrija Prlainović i golman Branislav Mitrović, posle pobede nad Hrvatskom 12:11 u finalu Svetske lige, istakli su zahvalnost publici u Beogradu i da ih je ona nosila do trofeja po velikoj kiši.

„Bila je jako teško po kiši, slaba vidljivost…Igrali smo u otežanim uslovima, ali smo uspeli da slavimo uz veliku podršku sa tribina. Ona nas je nosila“, rekao je Prlainović novinarima posle meča na bazenu Tašmajdan.

Na pitanje šta je naredni cilj, Prlainović je bio jasan.

„Idemo do Tokija po olimpijsko zlato, naše ambicije su najviše“, poručio je on.

Golman Mitrović kaže da je u ovom momentu najbitnije da je izborena olimpijska viza za Tokio, gde „delfini“ brane zlato.

„Prva asococija su definitivno Olimpijske igre, to je bio cilj. A posle toga nam je bilo da u Beogradu pred našom publikom odigramo dobro i zato smo presrećni. Ovo je za naše navijače, to je znak zahvalnosti prema njima. Videli su svi kakvo je vreme bilo“, kazao je on.

Bio je samokritičan, jer smatra da je mogao bolje da brani.

„Izvukli su me saigrači. U nekim momentima nisam briljirao i kada je tako, teško je da ekipa pobedi. Bio je veliki ulog i ovo je jedan od najčudnijih mečeva. Pamtiću ga do kraja života“, zaključio je Mitrović, konstatujući da je njegov tim još jednom pokazao koliko je veliki.

(Tanjug)