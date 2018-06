Srbija se oprostila od Mundijala porazom od Brazila

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras u Moskvi od Brazila 2:0 (1:0) i Mundijal u Rusiji završila u grupnoj fazi.

Strelci na Otkritije areni bili su Paulinjo u 36. minutu i Tijago Silva u 68. minutu.

Izabranici Mladena Krstajića od Svetskog prvenstva opraštaju se nakon drugog poraza, uz Brazil još od Švajcarske (2:1), dok je premijerni trijumf nad Kostarikom (1:0) doneo samo treće mesto na kraju u E grupi.

U drugom meču iste grupe Švajcarska je remizirala sa Kostarikom 2:2 i zajedno sa „selesaom“ otišla u nokaut fazu.

Brazilci, petostruki šampioni sveta, u osmini finala sastaju se sa Meksikom, a Švajcarska sa Švedskom.

Tabela E grupe: Brazil 7 bodova, Švajcarska 5, Srbija 3, Kostarika 1.

(Tanjug)

Tok meča

Kraj! Srbija je izgubila od Brazila rezultatom 2:0. Golove su postigli Paulinjo u 36. Tiago Silva u 68. minutu. Naši igrači su se nadigravali i primali jeftino golove. Ipak Brazil je bio bolji rival i više je želeo pobedu. Našim reprezentativcima je nedostajalo žustrine i želje, iako se ne može reći da su slabo igrali.

91. minut – opet kolosalna šansa za Brazil, Stojković fantastično odbranio.

86. minut – opet Neimar u izvanrednoj šansi, lopta se odbila do Nejmara koji je izbio sam pred Stojkovića ali je naš golman odlično reagova i izbacio loptu.

85. minut – prema očekivanju, Brazilci razmenjuju loptu na sredini terena i dalje otežu, odgovara im rezultat. Teško im je oduzeti loptu.

83. minut – duboka lopta, Paulinjo ubacuje u peterac, na odbijenu loptu natrčava Nejmar i šutira preko gola. Odlična šansa za Brazil

81. minut – Krstajić pravi još jednu izmenu, izlazi Kostić ušao Radonjić

79. minut – izmena u Brazilu, izašao Kutinjo, ulazi Renato Augusto

78. minut – Brazilci majstorski drže loptu već nekoliko minuta. Nema žestine kod naših, nismo ni blizu da im oduzmemo loptu. Kao da gube snagu.

75. minut – izmena u ekipi Srbije, izlazi Ljajić, ušao Andrija Živković

71. minut – strahovit udarac Felipe Luisa u okvir sa 18 metara po sredini šesnaesterca, Stojković krajnjim naporom brani, lopta izbačena u aut

71. minut – Mitroviću žuti karton, zbog prigovora

68. minut – dva kornera zaredom za Brazil. Neimar izvodi, ubacuje u pet metara. Najviši u skoku Tiago Silva i glavom zakucava loptu u našu mrežu. Naši se bune, zbog faula, sudija ne prihvata.

66. minut – izmena u Brazilu, ušao Fernandinjo

65. minut – Kolosalna šansa za Mitrovića, udarac glavom posle centaršuta Tadića, golman brani

64. minut – pritiskamo, probudili se i navijači, daju veliku podršku našim igračima. U poslednjih nekoliko minuta smo u konstantnim napadima.

62. minut – napadamo, opet Tadić u šansi, šutira lopta opet pored gola, ostaje u igri

61. minut – dva dobra napada naših. Mitrović ima izvanrednu priliku, šutira glavom u Alisona.

57. minut – odmah kontra Brazila. Nejmar iskosa na 7-8 metara šutira sam. Stojković izbacuje u korner

56. minut – kolosalna šansa za naše. Ljajić je ubacio loptu u kazneni prostor, Mitroviću, Miranda izbacuje u korner.

53. minut – kontra Ljajića i Tadića, prekombinovali se u šesnaestercu Brazila. Odlična prilika za gol upropaštena

53. minut – Vilijan dobro centrira na pet metara ispred Stojkovića, izbacio Milenković

48. minut – žuti karton Matiću, posle prekršaja nad Žezusom.

21.00 – počelo drugo poluvreme. Nema promena u sastavima timova

Kraj prvog poluvremena. Brazil pogotkom Paulinja od 36. minuta vodi sa 1:0.

Izašla je Srbija da se nadigrava. To je ono šta se videlo. Izmešao je Krstajić karte. Nije to izgledalo loše na terenu, ali jeftin gol je primljen, posle odlične kombinacije Brazila, sjajne reakcije Paulinja. Brazil napada na individualni kvalitet pojedinaca, što se i očekivalo, Srbija mora još žustrije u napad. Bilo je nekoliko polušansi pred golom Alisona, ali to je bilo sve.

HT Serbia 0-1 Brazil Paulinho puts Brazil ahead from Coutinho’s inch perfect pass. Serbia haven’t managed a shot on target.#AsThingsStand Brazil top the group, Switzerland second.https://t.co/srHNzUU41q pic.twitter.com/ZKodA796JV — Stats Zone (@StatsZone) June 27, 2018

46. minut – udarac Nejmara iskosa sa 20-tak metara, pored gola

45. minut – dva minuta zaustavnog vremena.

43. minut – opet Nejmar na zemlji, faul Tadića

41. minut – novi korner za naše, opet Ljajić izvodi sa leve strane. Brazilci izbacuju.

40. minut – ubacivanje Kolarova na peterac, izbacuju Brazilci, korner. Ubacuje Ljajić, Alison opet boksuje.

36. minut – Brazil vodi! Nabačena lopta u prazan prostor. Fantastičan napad, Kutinjo je poslao loptu Paulinju koji je bio brži od naših igrača, sjajno se ubacio i lobovao Stojkovića. Deluje kao da smo lako primili gol. Neverovatnu loptu je poslao Kutinjo kroz samu sredinu odbrane Srbije, koja je, uprkos pozicionom napadu, očajno reagovala. Dodavanje veziste Barselone prošlo je između Veljkovića i Kolarova, nju je pokupio Paulinjo koji je utrčao i vrhom kopačke prebacio Stojkovića – 0:1!

34. minut – odlična kontra naših, Tadić u šesnaestercu, nabacuje Mitroviću koji šutira preko gola. Do sada imamo po dva šuta prema golu i mi i Brazilci

32. minut – kontra Neimara, Ljajić pravi oštar prekršaj nad njim i sprečava kontru, ali žuti karton za Ljajića

29. minut – Žezus se ubacuje, neuspela ofsajd zamka naših, sjajna prilika za Brazilce, ali naši pristigli i sprečili pogodak, korner.

25. minut – opasan napad Brazilaca, izvanredna šansa Nejmara, fantastična intervencija Stojkovića

21. minut – odlična kombinacija naših, korner. Alison boksuje

20. minut – korner za Brazil, Kolarov izbacuje loptu van terena

18. minut – dobar napad Brazila, Paulinjo sam pred Stojkovićem, ali naš golman bio brži i stigao do lopte

16. minut – gužva pred golom Brazilaca, pao je Mitrović, žali se na povredu. Udario ga je Miranda kada je ispucavao loptu

14. minut – prvi udarac ka golu Brazila, uputio je Kostić, lopta se odbila od igrača Brazila u korner. Nismo iskoristili ovu priliku.

12. minut – slobodan udarac za Srbiju, sa sredine terena nabacuje Kolarov, golman izbacuje u aut

10. minut – Brazil praktično sa 10 igrača, izlazi povređeni Marselo, na teren ulazi Filipe Luis

6. minut – dobra akcija Tadića, ušao je u šesnaesterac sa desne strane, ali udvojen, umalo korner

3. minut – kolosalna prilika za Brazilce, sudija tek posle završetka akcije pokazuje ofsajd poziciju.

2. minut – dobar napad Brazila, udarac prema našem golu zaustavio brazilski igrač. Naši počeli borbeno.

20.00 – utakmica je počela. Napred „Orlovi“, srcem svim! Početni udarac izvode Brazilci.

Fudbaleri Srbije protiv Brazila igraju od 20 časova odlučujuću utakmicu grupne faze Svetskog prvenstva za plasman u osminu finala.

Moskva stadion: Otkritje arena

broj gledalaca: 40.000

sudije: Alireza Fagani (Iran), Reza Sokhandan (Iran), Mohamed Mansuri (Iran), Navaf Šukrala (Bahrein)

Srbija (4-2-3-1): Stojković – Rukavina, Milenković, Veljković, Kolarov – Milinković-Savić, Matić – Tadić, Ljajić, Kostić – Mitrović

Brazil (4-2-3-1): Alison – Fagner, Tijago Silva, Miranda, Marselo – Paulinjo, Kazemiro – Vilijan, Kutinjo, Nejmar – Gabrijel Žezus

Naši fudbaleri imaju priliku da uđu u istoriju, jer bi plasmanom u osminu finala prvi put uveli Srbiju, od njenog osamostaljenja, u nokaut fazu velikog takmičenja.

Postoje tri scenarija po kome izabranici Mladena Krstajića mogu dalje.

Pobeda nad Brazilom garantuje prolaz dalje. „Orlovi“ bi dalje prošli i remijem, ali samo u slučaju da u isto vreme Švajcarska u Nižnjem Novgorodu izgubi od Kostarike sa bar dva gola razlike, ili sa jednim golom razlike, a da pritom Srbija postigne makar dva gola više od Švajcarske.

To znači da, ako izabranici Vladimira Petkovića izgube 0:1, „orlovi“ moraju da igraju 2:2, ukoliko Kostarika pobedi 2:1, našima treba 3:3…