Tadić: I da su imali pištolje, branio bih svoj ponos

AMSTERDAM – Kapiten Ajaksa i fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić ispričao je detaljno u intervjuu za De Telegraf kako su ga pljačkaši napali krajem jula i poručio da bi branio svoj ponos i da su razbojnici sa sobom imali vatreno oružje.

Incident se dogodio u noći između 27. i 28. jula ispred kuće srpskog fudbalera u Amsterdamu.

„Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napala. Bio sam u odelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se levo i desno kako bih izbegavao konflikt, a uspeo sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio s leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspeo sam ponovo da pobegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga“, izjavio je Tadić za De Telegraf i dodao:

„Tek kasnije shvatite da su stvari mogle da budu drugačije. U tom trenutku ste puni adrenalina i počinjete da se borite. Čak i da sam video da nose tri pištolja, ne bih dozvolio da izgubim ponos. Odrastao sam u Srbiji i često sam bio deo tuča. Osećao sam se snažno“.

Dušan Tadić stigao je u Ajaks 2018. godine iz Sautemptona, a za klub iz Amsterdama odigrao je 203 utakmice i postigao 92 gola uz 96 asistencija.

(Tanjug)

