Vučelić: Partizanu pripada da igra viteški i da pobeđuje samo na terenu

BEOGRAD – Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić izjavio je danas da veruje da će „crno-beli“ izboriti plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Fudbaleri Partizana su pre nekoliko dana počeli pripreme za nastavak sezone, a danas je obavljena zvanična prozivka.

„Kako to biva na ovim prozivkama, kako nekad učitelji i razredne starešine pitaju da li su svi prisutni – ja znam da su svi prisutni, znam i da ste svi zdravi – tako sam obavešten, zbog čega se i mi svi radujemo. Znam da ste se nagledali fudbala na ovom Svetskom prvenstvu. Ovi mlađi su, verovatno, nešto i učili gledajući ove velike reprezentacije, a stariji su samo potrvdili svoja znanja i ustanovili da su im ravni po umeću i igračkom znanju“, rekao je Vučelić fudbalerima i stručnom štabu Partizana.

On je istakao da se pred fudbalerima Partizana nalazi jedna duga godina.

„To je godina u kojoj se vi takmičite prvo u našoj najelitnijoj ligi, a danas se to takmičenje završava sa igrom u Ligi šampiona u toku sledeće godine, pa ćemo onda kad se budemo presabirali sledeće godine videti koliko smo daleko otišli. Dakle, očekuje vas ligaško takmičenje i ako Bog da i sreća junačka, očekuje vas igranje u Ligi šampiona“, rekao je prvi čovek Partizana.

„Crno-beli“ su prvi deo sezone završili na drugom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 10 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde. Partizan će u februaru u 1/16 finala Lige konferencija igrati protiv moldavskog Šerifa.

„Pred vama su utakmice u Ligi konferencije, koje vas očekuju za manje od dva meseca. Ja se nadam da ćete igrati kao i do sada, i još bolje. Očekujem od mladih igrača da će pronaći svoje mesto, da ćete vi iskusniji, stariji i sportski zreliji u tome pomoći. Nadam se da ćemo postići rezultate u takmičenju, jer to je najvažnije, ali vam pre svega želim da vam naredna godina prođe bez povreda, da budete zdravi, da igrate punom snagom i svim strastima takmičarski, ali da igrate fudbal, da igrate viteški, kao što smo i do sada igrali. Partizanu pripada to da igra viteški i da pobeđuje samo na terenu, a nikako na neki drugi način. U svim takmičenjima vam želim sreću! Svima nama želim uspeh. Takođe, i stručnom štabu, jer će to biti i njihov uspeh, ali pre svega vaš“, istakao je Vučelić koji je svima poželeo srećne novogodišnje i božićne praznike.

Partizan će u 20. kolu Superlige Srbije četvrtog februara naredne godine gostovati Napretku u Kruševcu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.