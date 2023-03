Begović u NTP NS: Nastavljamo da pomažemo jačanje startap zajednice

NOVI SAD – Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović u razgovoru sa rukovodstvom Naučno-tehnološkog parka Novi Sad naglasila je da danas država nastavlja da pomaže jačanju startap zajednice u Srbiji.

Begović je navela da je država donela strategiju koja ima viziju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, sa ciljem da se izgrade snažne naučne, istraživačke i razvojne institucije koje treba da odgovore na globalne izazove.

Država je u prethodnom periodu puno ulagala u nauku, podsetila je ministar i istakla važnost podrške razvoju sve veće startap zajednice u Srbiji.

„Startap ekosistemi su važni za privredu jer je njihov razvoj poslednjih godina ubrzan i vrlo uspešan. To donosi brojne izazove u kojima imamo ulogu da pomognemo jačanju startap zajednice, kao i to da omogućimo da na globalnoj mapi i naši predstavnici budu vidljivi stranim investitorima”, kazala je Begović.

Direktor NTP NS Nebojša Drakulić i ministarka saglasili su se da je veliki značaj razvoja nauke koja će, po svoj prilici, u narednim godinama diktirati ekonomski razvoj Srbije.

„Ukoliko se budemo kontinuirano vodili misijom NTP NS, a to je efikasno spajanje i razvoj nauke i privrede, NTP NS imaće još značajniju ulogu u razvoju celokupne privrede Srbije. Novi Sad je grad u kojem se poslednjih 10 godina ubrzano razvija IT industrija, dok na teritoriji AP Vojvodine, po poslednjim podacima, posluje 5.000 IT kompanija. Cilj nam je da dodatno pomognemo i razvoju startap zajednice u Novom Sadu kroz razne programe podrške“, izjavio je Drakulić.

Ministarka je nakon obilaska prisustvovala početku konferencije “Doba veštačke inteligencije” – obeležavanju dve godine rada Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, kojoj je prisustvovala i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić

Sa direktorom NTP NS obišla je članice-startapove i kompanije sa ciljem da se upozna sa postignutim rezultatima.

Ministarki je uručena zahvalnica NTP NS za Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

(Tanjug)

