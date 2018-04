Krkobabić obišao novoformiranu zadrugu Profortun u mestu Kisač

Ministar zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić obišao je danas novoformiranu zadrugu „Profortun“ u mestu Kisač, kod Novog Sada, u koju je država uložila bespovratna sredtsva u iznosu oko šest miliona dinara.

Krkobabić je novinarima kazao da je zadruga formirana prošle godine i da je čini osam mladih zadrugara.

„Slovaci su formirali zadrugu, u pitanju su mladi ljudi, koji na pravi način pokazuju kako mogu da se posvete svom životu i da ne čekaju da neko drugi to radi za njih“, rekao je on.

On je kazao da je država uložila sredstva da bi zadrugari kupili opremu i dodao da su takve investicije opipljive, što se može videti po kupljenim mašinama.

„Ovo je primer šta treba da se gaji u Srbiji, i više sam nego srećan što smo odvojili novac“, istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, voćarstvo bez savremene primene nauke i novih rešenja ne može da ide napred.

On je ocenio da je ulaganje u voćarstvo u Srbiji isplativo, jer tri hektara pod zasadom trešnje, jabuka ili kruške, omogućava pristojan porodični život.

Govoreći o složenim zadrugama, on je kazao da će se od ove godine krenuti sa tim u Srbiji.

To podrazumeva, kako je rekao, da se više zadruga koja imaju respektabilnu količinu voća objedine u jednu, u okviru koje bi imalo više faza prerade, kao na primer u sokove i džemove.

„Za ovu godinu za zadruge je opredeljeno 825 miliona dinara, što je četiri puta više nego prošle godine“, kazao je Krkobabić i dodao da će „država za novoformirane zadruge dati do sedam miliona dinara, za postojeće do 15 miliona dinara, a za složene do 60 miliona dinara nepovratnih sredstava“.

Direktorka zadruge Martina Jurik je kazala da zadruga broji osam zadrugara i oko 15 kooperanata, kao i da su svi mladi, perspektivni, do 30 godina.

„Pod jabukom je 14 hektara zasada, osam hektara su trešnje i pet hektara su jagode“, istakla je ona i dodala da im je podrška države veoma značajna, jer ne bi mogli da pruže uslugu koju sada pružaju.

Jurik je kazala da se interes povećava, zbog nove opreme koju imaju i da očekuju da će se povećati broj kooperanata.

Član zadruge Mihal Privizer je kazao da su za dobijena sredstva kupili mašine, koj neophodne za bavljenje intenzivnim voćatsvom i koje mogu da odrade 10 do 15 hektara dnevno.

„Kupili smo ratarsku prikolicu, koja se koristi za zasad jagoda, voćarska kolica za berbu jabuke, boks palete, mašine za košenje i za zaštitu od mraza“, kazao je on.

