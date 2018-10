Mihajlovićeva s predsednikom CRBC o novim projektima

BEOGRAD – Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je danas sa Lu Šanom, predsednikom Upravnog odbora kineske kompanije CRBC, o novim projektima sa ovom kompanijom, uključujući izgradnju auto-puta Preljina-Požega i Fruškogorskog koridora i rekonstrukciju pruge Beograd-Niš.

„Kompanija CRBC je jedan od naših najvažnijih partnera, zajedno smo izgradili most Zemun-Borča, u toku je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, gradimo zajedno deonicu Koridora 11 od Surčina do Obrenovca. Očekuje nas i početak radova na izgradnji deonice auto-puta od Preljine do Požege, kao i Fruškogorskog koridora, odnosno brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma“, izjavila je Mihajlovićeva.

Ministarka je, na sastanku kojem je prisustvovao i ambasador NR Kine Li Mančang, rekla da je za Vladu Srbije veoma važno da se što pre zaključi ugovor o finansiranju za deonicu Preljina-Požega, na kojoj je početak radova planiran u martu 2019.

U saopstenju iz kabineta Mihajlovićeve navodi se da razmatrana i saradnja na osnovu memoranduma o saradnji koji je potpisan sa kompanijom CRBC u julu u Sofiji, o rekonstrukciji pruge Beograd-Niš.

Lu Šan je zahvalio potpredsednici Vlade na dobroj saradnji.

On je naveo da je kineski ministar transporta Li Sjaopeng, koji je boravio u Beogradu u okviru Trećeg samita ministara transporta Kine i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope, obišao gradilište mosta preko Save na deonici Surčin-Obrenovac i pohvalio dobru saradnju kineskih izvođača sa srpskom stranom.

Po završetku sastanka, Mihajlovićeva i Lu Šan potpisali su, u prisustvu ambasadora NR Kine u Srbiji Li Mančanga, Aneks Memoranduma o razumevanju o saradnji na projektu izgradnje Fruškogorskog koridora, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)