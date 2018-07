Perfidni plan: novi zakon o tehničkom pregledu

– Šta mislite o ovom novom tehničkom pregledu u banana republici? Ne sme auto nigde da ima ogrebotinu, da sve bude u jednoj nijansi boje, ne sme nigde ništa da bude prefarbano ili zafarbano, ne sme da ima korozije nimalo, a tek rupice nikako, čak ni na plastici… a ako ima rupica? Hm, zalepite ih trakom, kažu, jer tako izgleda lepše kad se slika?

Dalje… mora biti vozilo čisto! Kao puckica… ko da se priprema za salon automobila. dakle, ljudovi, ližite ga da se sija.

Stare kuke možete sebi nabiti tamo gde ne treba, jer stižu nove evropske kuke! Secite stare kuke, kidajte ih zajedno sa branicima, jer evropske će biti svakako bezbednije za voznju, doprinose tome da bude manja šteta prilikom sudara verovatno. možda se boje da će ljudi previše da zarade para sa tim starim kukama, prevozeci paprike i paradajz… pa će da se strašno obogate, ne dao Bog!? Da prestignu u bogatstvu ove divne gospode koji će da uvoze nove kuke iz Europe.

Samo zbog naše sigurnosti i bezbednosti u saobraćaju. vidite kako misle na nas?

Kuku imam 10 godina, fabrička kuka… tada je sve prošla od testova, atesta, papira i šta ti ja znam, al prc, sad ti traže račun od te kuke. Možda sam je ja ukrao, jos tad pre 10 godina, pa oštetio republiku?

Pa će oni sad da uvezu te evropske kuke, a mi ćemo ih kupovati verovatno, je l? Mirišem da je zafalilo opet para u budžetu, nisam ni ja u pravu što se bunim, fali para u republici a ja se bunim za pišljivu kuku i tehnički od 40 minuta plus farba plus papiri… što sam bezobrazan, pih! (ko da malu platu imam, sačuvaj me Bože), ko da je to mnogo što sam danas dao 1400 din. za čašu farbe i 1200 din. za neki tamo papir o atestu od pre 10 godina, ali sve je to jako lepo i dobro kad pogledaš sa druge strane, jer vidim da se polako uvode evropski zakoni… evropski porezi, evropske dažbine i evropske cene, akcize itd… za koji mesec će biti i evropske plate i onda ćemo definitivno biti LIDERI U REGIONU! (aleksandarhakler1992)

