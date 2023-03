Peyoneer nagrada za preduzetništvo 2023. firmi „Four Winds Digital LTD“

BEOGRAD – CEO i vlasnik „Four Winds Digital LTD“ Ognjen Vuković, dobio je nagradu za preduzetništvo 2023. u kategoriji za Uslužno poslovanje, koju dodeljuje Platforma za međunarodna plaćanja „Payoneer“.

U konkurenciji 9.000 preduzetnika iz 150 zemalja dodeljeno je ukupno pet nagrada, saopštila je ta agencija.

„Four Winds Digital LTD“ je agencija za performans reklamiranje sa entitetima u Srbiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, koja svojim klijentima pruža kompletnu uslugu oglašavanja sa posebnim “pay-per-sale” modelom.

“Naši klijenti se mogu osloniti na nas i iskoristiti sve pogodnosti ovlašćenog marketing partnera, kao i odlične odnose koje negujemo sa reklamnim mrežama, gde smo u mogućnosti da ponudimo našim klijentima posebne uslove plaćanja, kreditne linije i status potrošnje bez ograničenja i još mnogo toga”, rekao je Ognjen Vuković.

Pored našeg predstavnika, nagrade su dobili Wood and Hearts Inc iz Ukrajine u kategoriji Inovativno poslovanje godine, Dynamo iz SAD-a za Društveno odgovorno poslovanje godine, Kolibri iz Argentine za Ekološko poslovanje godine.

U kategoriji Ecommerce poslovanje godine nagrada je podeljena između predstavnika kompanija THUMB IN THAI CO iz Tajlanda, Colorpic Inc. iz Kine i Leamigo Tećnologies iz Indije, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

