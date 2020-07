Turistička sezona u CG više od 70 odsto u minusu

PODGORICA – Najbolji pokazatelj kraha turističke sezone u Crnoj Gori je da je za jul i avgust stiglo 1,3 miliona rezervacija, a da je u istom periodu prošle godine bilo 4,6 miliona rezervacija, što je praktično nekih 26 odsto, izjavio je suvlasnik hotelske grupe “Montenegro stars” Žarko Radulović.

On kaže da je to mera ove sezone – 20 do 30 odsto i da će biti dobro ako ostane tako i ne bude gore.

Foto:Tanjug/M.Paunović

(Tanjug)

