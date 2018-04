Tragedija u Kanadi: Autobus sa juniorskim hokejašima udario u kombi, 14 poginulih

U Kanadi se juče dogodila velika sportska tragedija. U saobraćajnoj nesreći poginulo je gotovo pola hokejaške ekipe Humbolt Bronkosa, igrači starosti od 16 do 21 godine.

This is the Humboldt Broncos hockey team whose bus crashed in Canada tonight. Still no word on exact number of casualties (although multiple fatalities reported). pic.twitter.com/k5mQZn1X23

— Steve Lookner (@lookner) April 7, 2018