U akcijama MUP-a uhapšeno 20 osoba za tri dana

BEOGRAD – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Poreskom policijom i nadležnim tužilaštvima, su u prethodna tri dana u više odvojenih akcija uhapsili 20 osoba, dok su protiv još 15 osoba podnete krivične prijave u redovnom postupku.

Oni se sumnjiče da su u periodu od 2013. godine do danas izvršili više krivičnih dela kojima su oštetili budžet Srbije, Republički fond PIO i druga pravna lica u ukupnom iznosu od oko milion evra, saopštio je MUP.

Akcije su sprovedene na teritoriji Novog Sada, Čačka, Jagodine, Pančeva, Zrenjanina, Zaječara, Sremske Mitrovice, Vrbasa, Aranđelovca, Smedereva i Požarevca.

Osumnjičeni se terete da su počinili krivična dela primanje mita, davanje mita, trgovina uticajem, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, prevara u privrednom poslovanju, falsifikovanje isprave, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, falsifikovanje službene isprave i poreska utaja.

Takođe, pripadnici MUP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.V. (1956), rukovodioca u inspekciji rada u Zaječaru i D. P. (1954) i V.V. (1972), zaposlene u inspekciji, zbog postojanja sumnje da su izvršili više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja i primanje mita.

Osim njih, uhapšeni su i R. M. (1945), odgovorno lice preduzeća „Mega zaštita“ zbog postojanja sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i M. R. (1959), odgovorno lice u preduzeću „Bioenerdži point“ zbog postojanja sumnje da je počinio krivično delo davanje mita.

Uhapšeni D.V., D.P. i V.V. su osumnjičeni da su u dužem vremenskom periodu primili mito u vidu novca u ukupnom iznosu od 28.000 dinara i 500 eura, ali i u vidu poklona i usluga, poput ogrevnog drveta, betonskih kanala, besplatnih lekarskih pregleda u privatnim ordinacijama kako ne bi izvršavali službene radnje poput podnošenja prekršajnih prijava, vršenja inspekcijskog nadzora i drugo.

Osim uhapšenog M.R., po nalogu nadležnog tužilaštva zbog sumnje da su počinili krivično delo davanje mita podnete su krivične prijave i protiv dvadesetdevetogodišnjeg muškarca, odgovornog lica ugostiteljkog objekta „54“, zatim četrdesetogodišnjeg muškarca i tridesetosmogodišnje žene, odgovornih lica u taksi udruženjima „Žuti taksi“ i „Crveni taksi Papi“, i tridesetsedmogodišnjeg muškarca, odgovornog lica „Gradnja Radosavljević“.

U akciji MUP u Novom Sadu i Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su S.M. (1989), policijskog službenika Policijske stanice Vrbas, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Takođe, uhapšeni su N.P. (1997) i A.M. (1991) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i iznuda u pokušaju, kao i S.S. (1997) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je policijski službenik S.M. obaveštavao N.P. i A.M., osumnjičene da su prodavali drogu na području Zmajeva, o kretanju policijskih patrola po Zmajevu i okolnim mestima.

On se sumnjiči i da je svesno odlučio da ne sprovede naredbu o privođenju A.M. na izdržavanje kazne zatvora, kao i da je hapsio osobe za koje mu N.P. dojavljivao da im je podmetnuto drogu, sa namerom da ukloni „konkurenciju“.

Policijski službenik se sumnjiči i da je nakon saznanja da je jedan muškarac u junu ove godine prijavio policiji da su A.M. i N.P. sakrili nešto u jednoj napuštenoj kući, o tome obavestio njih dvojicu, a A.M. i N.P. su potom, kako se sumnja, od tog muškarca pokušali da iznude 500 evra.

Uhapšeni S.S. se sumnjiči da je prodavao veće količine opojne droge N.P. i A.M. koji su je dalje prodavali na području Zmajeva, Vrbasa i Novog Sada.

Takođe u Novom Sadu pripadnici MUP uhapsili su policijskog službenika Policijske uprave Sremska Mitrovica D. L. (1965) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela ­t­­­­­­­­­rgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja.

Sumnja se da je on bio u direktnom kontaktu sa osobama za koje je sud naložio raspisivanje potrage, što on nije učinio u cilju zaštite tih osoba.

Policijski službenik se sumnjiči i da je neovlašćenim licima saopštavao podatke iz službene evidencije i zahtevao iznos od 2.500 evra kako bi ubrzao postupak ekstradicije, kao i da je osobama u ekstradicionom pritvoru omogućavao posete do momenta ekstradicije.

U Čačku su pripadnici MUP uhapsili R.Đ. (1958) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je kao odgovorno lice preduzeća „MB Minerva“ iz Lučana nabavio građevinski materijal od preduzeća „Kopaonik“ iz Beograda, koji nije platio.

Potom je, kako se sumnja, deo nabavljene robe prodao bez knjiženja preduzeću „Dijamant Vidić“ iz Užica, a ostatak utrošio u rekonstrukciju i adaptaciju porodične kuće u Bajinoj Bašti.

On je kako se sumnja na taj način pribavio za sebe protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.153.854 dinara za koliko je oštetio AD „Kopaonik“ iz Beograda.

U Jagodini su pripadnici MUP uhapsili S.P. (1972) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo prevara u privrednom poslovanju.

On je osumnjičen da je kao bivše odgovorno lice preduzeća „Mial profi sistem“ iz Jagodine u decembru 2017. godine naveo odgovorno lice preduzeća „Rolokos Al“ da mu isporuči PVC stolariju u ukupnoj vrednosti od 543.025 dinara i doveo ga u zabludu da će mu robu odmah nakon ugradnje isplatiti.

Umesto toga, kako se sumnja, istu je neevidentirajući je u poslovnoj dokumentaciji svog privrednog društva prodao nepoznatim kupcima na crno za gotov novac.

U Kraljevu je uhapšeni službenici saobraćajne policajce Policijske stanice Aranđelovac S.A. (1971), D.V. (1973) i M.M. (1990) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela primanje mita.

Takođe se sumnja da je S. A. izvršio dva krivična dela zloupotreba službenog položaja, a po nalogu tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Sumnja se da su oni u periodu od septembra do sada izvršili više krivičnih dela primanja mita na taj način što su od vozača koji su učinioci saobraćajnih prekršaja zahtevali i uzimali novac kako prema istima ne bi preduzeli službene mere i radnje u cilju sankcionisanja izvršenih prekršaja.

Oni se sumnjiče da su na ovaj način stekli protivpravnu imovinsku korist od 50.000 dinara.

Pripadnici MUP u Zrenjaninu uhapsili su S.K. (1964) i T.M. (1959) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja, a uhapšeni, inače odgovorna lica preduzeća „Ekogradnja“ iz Zrenjanina, su u periodu od februara 2013. do novembra 2016. godine nalagali vršenje obračuna mesečnih zarada radnika za propisani fond sati, a ne ostvareni fond sati, i to u znatno nižim iznosima, a razliku u zaradi su isplaćivali u gotovom novcu.

Oni su kako se sumnja na ovaj način izbegli plaćanje poreskih obaveza u ukupnom iznosu od 25.704.215 dinara.

Pripadnici MUP i u saradnji sa Poreskom policijom podneli su krivične prijave protiv sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja u saizvršilaštvu.

Sedmorica muškaraca, starosti 65, 63, 52, 28, 23, 28 i 54 godine, svi iz Paraćina, sumnjiče se da su zadužili na privredna društva „Podrum Riljac“ i podrum „Biotik“ 1.320.000 komada akciznih markica za obeležavanje alkoholnih pića koje nisu razdužili iako su bili u obavezi.

S obzirom na to da su pića bila prometovana, na ovaj način budžet Srbije oštećen je za iznos od oko 94.000.000 dinara.

(Tanjug)