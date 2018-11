Berlin napada „Mirotvorca“: Crni spisak je za Ruse, a ne za Nemce

Nakon što se ime bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera našlo u bazi ozloglašenog ukrajinskog sajta „Mirotvorac“, zvanični Berlin je zatražio od Kijeva da taj sajt bude ugašen.

Do sad su na „crnom spisku“ tog sajta uglavnom završavali Rusi i oni koji se smatraju „prijateljima Rusije“, ali je Zapad pred tom činjenicom uglavnom ćutao i zatvarao oči.

Međutim, zbog „slučaja Šreder“ oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, koje je osudilo tzv. „spisak neprijatelja Ukrajine“ i zatražilo da sajt „Mirotvorac“ bude ugašen.

Kako javljaju nemački mediji, ime bivšeg nemačkog kancelara se na sajtu „Mirotvorac“ našlo prošle nedelje zbog „napada na suverenitet Ukrajine“ i „antirusku propagandu“.

Kako se pretpostavlja, povod je intervju u kojem je Šreder izjavio da je povratak Krima u sastav Rusije realnost, koja će pre ili kasnije morati da bude prihvaćena.

„Ukrajina treba da pokaže da je svaka osoba koja je previše bliska Rusiji — neprijatelj Ukrajine. Za Nemačku je ova situacija, naravno, neprihvatljiva, jer s njihove tačke gledišta ruski građani se mogu naći na ’Mirotvorcu‘, ali nemački građani — ne mogu. Tako da sada gledamo ovu čudnu situaciju u kojoj se našla Nemačka, koja inače podržava te ljude koji su stavili Šrederovo ime na sajt ’Mirotvorac‘“, kaže za Sputnjik ruski politikolog Vladimir Bruter.

Međutim, politikolog smatra da će se Kijev ovog puta oglušiti na zahtev Berlina i da neće zatvoriti taj sajt, poznat po skandaloznim publikacijama ličnih podataka novinara, građana Rusije, ustanika iz Donbasa i drugih.

„Uticaj Nemačke na situaciju u Ukrajini je veoma mali. Zbog toga mislim da Ukrajina neće odustati od te prakse. Kijevske vlasti mogu da preduzmu nekakve ritualne radnje kako bi nekako pred izbore zaustavile rad ’Mirotvorca‘ i kako bi pokazale da se one navodno bore protiv radikalnih snaga u zemlji. Ali ako to učine onda će oni, s jedne strane, izgubiti deo radikalnih glasača, a s druge, ’Mirotvorac‘ će se opet odnekud pojaviti, pošto je on produkt delatnosti vlasti, čak iako je i indirektno, njega bez podrške vlasti ne bi bilo“, smatra Bruter.

U bazi „Mirotvorca“ je na stotine umetnika, novinara, političara i drugih ličnosti koje su se svojim rečima ili delima zamerili kijevskim vlastima.

Prošle godine je, recimo, objavljeno da je ime proslavljenog srpskog režisera i muzičara Emira Kusturice dospelo u „Čistilište“, rubriku tog sajta, „zbog posete Krimu, namernog kršenja državne granice Ukrajine i učestvovanja u aktivnostima na teritoriji Krima“.

Setimo se, pre dve godine sajt je objavio spisak novinara, uključujući i strane, koji su izveštavali iz Donbasa i obelodanio je njihove lične podatke, posle čega su neki od njih dobijali pretnje.

Eksperti su saglasni u konstataciji da je baza „Mirotvorca“ faktički ključni element ukrajinskog informacionog rata protiv Rusije i navode da je to neka vrsta „crne liste“ u koju se unose skoro svi kritičari i neistomišljenici kijevskih vlasti.

